Glass: nuovo motion poster svela il nome da supereroe di Bruce Willis

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 ottobre 2018

Glass: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di M. Night Shyamalan nei cinema americani dal 18 gennaio 2019.

In attesa del nuovo trailer annunciato per giovedì, è disponibile un secondo motion poster per Glass che ritrae il David Dunn di Bruce Willis, un supereroe fuori dagli schemi protagonista di Unbreakable - Il predestinato di M. Night Shyamalan. Willis è tornato per un breve cameo in Split dello scorso anno, che si è rivelato un sequel a sorpresa di "Unbreakable" e ha contribuito a portare al finale imminente di questa anomala trilogia cinecomic.

Il nuovo motion poster, condiviso su Twitter, arriva con la rivelazione che il nome da supereroe di David Dunn è The Overseer / Il Sorvegliante. In precedenza il personaggio di James McAvoy è stato soprannominato "La Bestia" mentre l'Elijah Price di Samuel L. Jackson è conosciuto come Mr. Glass / L'uomo di vetro.

"Glass" diretto da M. Night Shyamalan arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019.

Glass: motion poster e annuncio nuovo trailer

E' approdato su Twitter un nuovo motion poster per il thriller Glass di M. Night Shyamalan, che arriva con l'annuncio di un nuovo trailer del film che sarà online giovedì prossimo. "Glass" è un sequel diretto del godibile Split nonché sequel a sorpresa di Unbreakable. Questo terzo film della trilogia, che riunirà Mr. Glass, David Dunn e La Bestia, preannuncia un'epica resa dei conti.

Il nuovo motion poster, incentrato su James McAvoy alias La Bestia alias Kevin Wendell Crumb, è accompagnato dalla seguente didascalia.

James McAvoy è La Bestia. Guarda il nuovo trailer di #GlassMovie giovedì.

Il primo film della trilogia era incentrato sul David Dunn di Bruce Willis, "Split" su "La Bestia" di James McAvoy e come suggerisce il titolo, sembra che "Glass" ruoterà attorno all'Elijah Price di Samuel L. Jackson alias Mr. Glass (L'uomo di vetro).

La Sarah Paulson di American Horror Story e Ocean's 8 è una delle ultime aggiunte al cast, con Anya Taylor-Joy che riprenderà il ruolo interpretato in "Split". Glass arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019.

Glass: primo trailer italiano "Comic-Con 2018"

Disponibile una versione in italiano del primo trailer di Glass, pubblicato in occasione del Comic-Con 2018.

Il sequel di Unbreakable e Split diretto da M. Night Shyamalan segue il malvagio Kevin Wendell Crumb di James McAvoy, l'eroico David Dunn di Bruce Willis e l'Elijah Price di Samuel L. Jackson alias Mr. Glass / l'uomo di vetro in una serie di scontri in crescendo apparentemente orchestrati dall'enigmatico Mr. Glass.

Nel film recitano anche Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard.

"Glass" è prodotto da Shyamalan e Jason Blum, che con Blumhouse Productions ha anche prodotto i precedenti due film dello scrittore / regista per la Universal (The Visit e Split). L'uscita italiana del film è fissata al 18 gennaio 2019.

Glass: primo trailer e nuovo poster dal Comic-Con 2018

Universal e Blumhouse hanno reso disponibile un primo trailer di Glass, sequel di M. Night Shyamalan presentato al Comic-Con 2018.

Anche se non si puo considerare un "cinecomic" in senso tradizionale, "Glass" segue le orme di Unbreakable e riprende dopo gli eventi di Split uscito lo scorso anno e che si è rivelato un sequel segreto di "Unbreakable".

Il cast del film include Bruce Willis nei panni di David Dunn, Samuel L. Jackson nel ruolo di Elijah Price, alias Mr. Glass / L'uomo di vetro, James McAvoy nel ruolo di Kevin Wendell Crumb, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Casey Cooke, Spencer Treat Clark nel ruolo di Joseph Dunn, Charlayne Woodard nel ruolo della Signora Price e Sarah Paulson come la psichiatra che si occupa di Dunn, Price e Crumb. Glass ritrova David Dunn, che ha fatto una breve apparizione alla fine di "Split", che insegue la personalità superumana di Crumb nota come la "Bestia". Per tutto il tempo, Elijah Price emerge come un orchestratore che porta con sé segreti sia per Dunn che per Crumb.

Prima dell'uscita di The Visit, film che ha registrato un ritorno al successo per M. Night Shyamalan, l'uomo dietro al classico Il sesto senso aveva collezionato una serie di passi falsi a partire da Lady in the Water seguito da l'apocalittico E venne il giorno, il fantascientifico After Earth e l'adattamento live-action L'ultimo dominatore dell'aria. "The Visit" prodotto da Blumhouse ha cambiato le cose permettendo a Shyamalan di uscire da uno stallo creativo durato quasi un decennio.

A seguire trovate anche uno speciale poster del film realizzato in esclusiva per il Comic-Con dal leggendario autore di fumetti Alex Ross. Glass arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019.

Glass: nuovi video con anteprima trailer di "Split 2"

ll trailer del thriller Glass di M. Night Shyamalan è uno degli eventi più attesi al Comic-Con di San Diego quest'anno, e ora abbiamo due nuovi teaser che si concentrano sull'Elijah Price di Samuel L. Jackson, alias Mr. Glass / L'uomo di vetro e il David Dunn di Bruce Willis, entrambi protagonisti di Unbreakable - Il predestinato.

"Glass" è il sequel a sorpresa sia di "Unbreakable" che del recente "Split". Bruce Willis ritorna come David Dunn, Samuel L. Jackson come Elijah Price, James McAvoy riprende il ruolo di Kevin Wendell Crumb e le identità multiple viste in "Split" così come Anya Taylor-Joy torna come Casey Cooke.

"Glass" è prodotto da M. Night Shyamalan e Jason Blum di Blumhouse Production, che ha prodotto anche i due precedente film del regista, "The Visit" e "Split". Glass debutterà nei cinema americani il 18 gennaio 2019.

Glass: anteprima trailer di "Split 2"

Disponibile un'anteprima del primo trailer di Glass, capitolo conclusivo della trilogia di M. Night Shyamalan iniziata con Unbreakable - Il predestinato e proseguita con Split.

Glass sarà presente il prossimo venerdì al Comic-Con di San Diego, dove verrà mostrato il primo trailer e nell'attesa arriva un primo filmato dedicato alla "Bestia" di James McAvoy.

In "Glass" tornano Bruce Willis come David Dunn e Samuel L. Jackson nel ruolo di Elijah Price alias Mr. Glass / L'uomo di vetro, entrambi protagonista e antagonista di "Unbreakable". James McAvoy riprende il suo ruolo di Kevin Wendell Crumb e delle sue molteplici identità e Anya Taylor-Joy torna come Casey Cooke, l'unica prigioniera ad essere sopravvissuta ad un incontro con la "Bestia". Il cast è completato da Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard, ripsettivamente moglie e figlio di David Dunn in "Unbreakable - Il predestinato".

Glass arriva nei cinema italiani il 17 gennaio 2019.

Glass: poster e prime immagini ufficiali di "Split 2"

Sono disponibili un locanidna ufficiale e prime immagini ufficiali (via Entertainment Weekly) del Glass di M. Night Shyamalan. Glass funge da sequel al thriller Split, che, con sorpresa di tutti, è stato rivelato essere collegato al thriller Unbreakable - Il predestinato del 2001. Glass servirà da capitolo conclusivo di una trilogia, riportando sullo schermo anche l'Elijah Price di Samuel L. Jackson, alias Mr. Glass (l'uomo di vetro), e il David Dunn di Bruce Willis, che ha avuto un breve cameo alla fine di Split.

Una delle immagini mostra Elijah Price sulla sua sedia a rotelle decorata in viola. C'è anche il personaggio della psichiatra di Sarah Paulson, che "si occupa di persone che pensano di essere personaggi dei fumetti". È un po' l'equivalente moderno di "Penso di essere Gesù" o "Sono un imperatore", dice Shyamalan. Scopriamo anche Anya Taylor-Joy che si ricongiunge con il Kevin Wendell Crumb di James McAvoy alias "La Bestia". L'immagine più sorprendente è rappresentata dal trio Dunn, Crumb e Price insieme in una stanza enorme mentre hanno un colloquio con il personaggio della Paulson.

James McAvoy accenna al fatto che "durante gli eventi di Glass, trascorriamo del tempo con alcune nuove persone che vivono dentro Kevin". Inoltre l'attore rivela che, durante le riprese di Split, non aveva idea che il film fosse collegato ad Unbreakable.

Stavamo chiacchierando e lui ha detto, 'Beh, forse se questo va bene, ne faremo un altro.', 'Davvero? Faremo un sequel di Split? E lui risponde, 'Sì, lo sai, riportare David e tutto il resto', e io ero tipo, David? Oh, aspetta un attimo...

M. Night Shyamalan rivela anche che Charlayne Woodard, che interpretava la mamma di Elijah in "Unbreakable", e Spencer Treat Clark, che interpretava il figlio di David, appariranno in Glass e che "[Loro13] giocano un ruolo importante".

Universal e Blumhouse porteranno Glass al Comic-Con di San Diego ed è per questo che è probabile che vedremo finalmente il primo trailer, che è stato mostrato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas lo scorso aprile. Glass arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019.

Glass: poster e dettagli sul primo trailer dal CinemaCon

Universal Pictures presente al CinemaCon di Las Vegas ha svelato un primo trailer del thriller con supereroi Glass del regista M. Night Shyamalan. Il filmato non ancora arrivato online ha avuto una reazione molto positiva che è rimbalzata sui social media. Lo studio ha anche rivelato un poster per il sequel di Split e Unbreakable, che mostra Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy riuniti nei panni dei rispettivi personaggi.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate potenziali spoiler minori sul film Glass, quindi se volete attendere l'arrivo del trailer interrompete la lettura.

Il filmato ha mostrato Sarah Paulson di American Horror Story che interpreta una psicologa "specializzata in quegli individui che credono di essere dei supereroi". Il personaggio della Paulson avrà a che fare con David Dunn (Bruce Willis), Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) e l'Elijah Price alias Mr. Glass / L'uomo di vetro di Samuel L. Jackson. Il filmato include diverse scene dei personaggi che interagiscono tra loro, con Dunn che cerca di fermare un evento apocalittico. È stato inoltre rivelato che tutti i personaggi saranno in prigione, cosa che in precedenza non era nota.

Non si sa quando lo studio abbia intenzione di pubblicare questo primo trailer di Glass, che funge da sequel diretto al thriller Split del 2017. Quel film, come rivelato nel finale, è stato concepito come sequel segreto dell'Unbreakable di M. Night Shyamalan. Questo film invece, come preannuncia il titolo, si concentrerà sul personaggio di Samuel L. Jackson, il villain Mr. Glass. Shyamalan, Jackson, Bruce Willis, Sarah Paulson e James McAvoy erano presenti al CinemaCon per presentare il trailer, con il regista che ha definito Glass: "Il mio primo vero film di supereroi".

Blumhouse Productions, che ha collaborato con M. Night Shyamalan per Split e il suo precedente film The Visit, ha prodotto anche Glass. Universal distribuirà il film negli States con la Disney che sta invece gestendo la distribuzione a livello internazionale. Per quanto riguarda il cast anche Anya Taylor-Joy tornerà nel sequel e riprenderà il ruolo interpretato in Split.

Split è stato un grande successo per Blumhouse, che diventa enorme se pensiamo che i 278 milioni di dollari incassati nel mondo sono arrivati da un budget di "soli" 9 milioni.

Split e prima The Visit hanno rappresentato una sorta di rinascita artistica per Shymalan dopo un paio di progetti fallimentari che ne avevano incrinato la carriera, il fantasy live-action L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth.

Glass arriva nei cinema americani il 19 gennaio 2019.

Glass: M. Night Shyamalan annuncia la fine delle riprese

Articolo pubblicato il 5 dicembre 2017

L'ultimo film di M. Night Shyamalan Glass, sequel di Split e Unbreakable, ha concluso le riprese. Shyamalan ha esordito come regista nel 1999 con Il sesto senso e le sue storie con svolte inattese lo hanno aiutato a stabilire una impronta peculiare che è diventata una vera e propria firma. Purtroppo dopo il successo dei primi film, Shyamalan ha perso il favore di molti spettatori, il declino ha avuto inizio con Lady in the Water ed è proseguito inarrestabile con The Happening, L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth. Tuttavia quest'anno ha portato la sua rinascita con Split che ha fatto molto bene al botteghino e ha ricevuto lodi dalla critica.

Quello che sembrava essere un film indipendente ha colto di sorpresa i fan di Shyamalan con un finale che ha rivelato che Split era in realtà ambientato nello stesso mondo di Unbreakable. La risposta al film e al colpo di scena finale ha dato a Shyamalan la possibilità di completare la "trilogia" con Glass. Il film arriverà nei cinema solo nel 2019, ma la produzione è già terminata.

Shyamalan ha utilizzato Twitter per confermare che le riprese di Glass si sono ufficialmente concluse. Questo segna la fine della produzione dopo solo due mesi dall'inizio delle riprese all'inizio di ottobre, quindi Shyamalan ha lavorato con estrema rapidità. Il film ha riunito i cast di entrambi i film, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis e James McAvoy tra i protagonisti, ma c'è anche Anya Taylor-Joy che sta tornando nel ruolo interpretato in Split.

Gran parte della trama di Glass è ancora sconosciuta, a parte il conflitto principale tra il Dunn di Willis e il Crumb di McAvoy. Una parte di questo scontro è stata rivelata grazie ad alcuni video dal set di Glass trapelati online, ma non ci sono ancora immagini ufficiali del film. Sarah Paulson è uno dei pochi nuovi membri del cast, ma non è chiaro in che modo s'inserirà nella trama. Glass riporterà anche altri membri del cast di Unbreakable come Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard.

Glass: nuove foto e un video dal set di "Split 2"

Trapelate online nuove foto dal set di Glass aka Split 2 insieme ad un primo video. M. Night Shyamalan è riuscito a risollevare la sua carriera di regista con Split riuscendo al contempo a regalare ai suoi fan un sequel segreto del suo secondo film, Unbreakable che completerà così una trilogia con supereroi decisamente non convenzionale. Ora grazie ad un nuovo video dal set, possiamo dare un primo sguardo ad uno scontro fisico tra Bruce Willis e James McAvoy.

Split: recensione del film M. Night Shyamalan Gli ottimi James McAvoy ed Anya Taylor-Joy protagonisti del film di M. Night Shyamalan. Leggete la nostra recensione di Split

Nel video vediamo il David Dunn di Bruce Willis che blocca la "Bestia" di James McAvoy contro un furgone con i che due cominciano a scambiarsi colpi. Glass inizia dopo la conclusione di Split e mostra David Dunn (Bruce Willis) intento a braccare Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) alias "La Bestia" in una serie di scontri in crescendo, come quello che vediamo nel video. Durante questo epico scontro l'ombra di Elijah Price (Samuel L. Jackson) alias Mr. Glass, emerge come l'orchestratore che detiene segreti cruciali per entrambi gli uomini. La fine di Split ha visto David Dunn in una tavola calda che guardava un notiziario sugli eventi del film, collegando così il mondo di Split a quello di Unbreakable.

Oltre al video ci sono anche alcune foto dal set di Glass con uno scatto del Mr. Glass di Samuel L. Jackson, una foto di Bruce Willis non coperto da un impermeabile, e uno sguardo ad Anya Taylor Joy, che riprende il suo ruolo da Split. C'è anche uno scatto di James McAvoy che cammina in strada a torso nudo proprio come appare nella lotta raffigurata nel video.

Anche se M. Night Shyamalan sta girando il sequel in questo momento, il film non è previsto nei cinema prima del 18 gennaio 2019.

Glass: Samuel Jackson nelle prime foto dal set di "Split 2"

La produzione del sequel di Unbreakable di M. Night Shyamalan è attualmente in corso a Philadelphia e online è arrivata una prima foto dal set con il 68enne Samuel L. Jackson nei panni di un anziano Elijah Price, il misterioso collezionista di fumetti che si convince, a ragione, che una persona insospettabile, David Dunn (Bruce Willis), possieda straordinari poteri come i supereroi.

Split: Il regista M. Night Shyamalan parla del finale del film (SPOILER) Il regista di "Split" parla del sorprendente finale del film e di un potenziale sequel.

Quando Split di M. Night Shyamalan è uscito lo scorso anno, il David Dunn di Bruce Willis è apparso a sorpresa in una scena sui di titoli di coda, con il personaggio seduto in una tavola calda che guardava le notizie in televisione sull'arresto del Kevin Crumb di James McAvoy, un serial killer affetto da disturbo di personalità multipla.

Glass aka Split 2 aka Unbreakbale 2 si sta girando in Pennsylvania. Nelle foto vediamo Jackson su una sedia a rotelle con indosso un vestito viola e James McAvoy che indossa una parrucca nera.

A Shyamalan sono occorsi 17 anni per trovare un accordo sulla realizzazione di Glass e il regista ha detto di essersi emozionato nel rivedere di nuovo sul set tutto il cast riunito, insieme ai nuovi arrivati. Quanto al set, Shyamalan ha scelto di filmare ancora una volta a Philadelphia e le location hanno incluso un ospedale abbandonato di Allentown, un ex ospedale psichiatrico che fu costruito nel 1912 e chiuso nel 2010.

Split ha segnato il ritorno ai fasti di un tempo per il regista M. Night Shyamalan accompagnato da ottimi incassi. Glass però è qualcosa che i fan attendevano da tempo e potrebbe trasformarsi in un exploit al box office senza precedenti. Glass sarà l'ultima parte della trilogia "Unbreakable" e troverà Dunn sulle tracce del serial killer di James McAvoy soprannominato "L'Orda" e della vecchia nemesi Elijah Price di Jackson.

Glass: M. Night Shyamalan ha iniziato le riprese di "Split 2"

Il regista M. Night Shyamalan ha confermato il via alle riprese del sequel di Unbreakable e Split, ufficialmente intitolato Glass. Shyamalan dopo un periodo d'oro ha collezionato una paio di notevoli passi falsi nel corso dell'ultimo decennio, ma Split sembra aver confermato un ritorno del regista alle origini, e Glass potrebbe confermare una vera e propria rinascita artistica per Shyamalan.

C'è molta attesa che circonda Glass da quando nel finale di Split è stato rivelato che il film era il sequel di Unbreakable - Il predestinato, uno dei migliori lavori di Shyamalan, una rivisitazione del genere supereoroistico arrivato subito dopo l'exploit dell'acclamato Il sesto senso.

Shyamalan ha utilizzato Twitter per annunciare il via alle riprese di Glass aka Split 2 aka Unbreakable 2.

Sto andando a dormire prima del primo giorno di riprese di #Glass pensando all'incredibile settimana di prove che abbiamo avuto e sperando per il meglio.

Glass prende il via dopo la conclusione di Split e trova David Dunn (Bruce Willis) che da la caccia a Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) alias "La Bestia" in una serie di scontri in crescendo. Nel frattempo la figura nell'ombra di Elijah Price (Samuel L. Jackson) alias "Mr. Glass" alias "L'uomo di vetro", emerge come orchestratore che custodisce segreti cruciali per entrambi gli uomini. In altre parole Glass sta per riunire tutti gli elementi migliori di Unbreakable e Split per una resa dei conti tra supereroi non tradizionale.

Non solo Glass riporterà Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L. Jackson, ma anche Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo interpretato in Split. Inoltre, è stato recentemente annunciato che Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard ricopriranno rispettivamente i ruoli del figlio di David Dunn, Joseph, e della madre di Elijah. Altra new entry di Glass la Sarah Paulson della serie tv American Horror Story.

Anche se le riprese sono già in corso, Glass non approderà nei cinema fino al 18 gennaio 2019. Ricordiamo che Split ha attualmente un solido 74% su Rotten Tomatoes e ha portato 276,9 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari.