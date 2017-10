Blade Runner: action figures "Redman Toys" di Harrison Ford e Rutger Hauer

Di Pietro Ferraro martedì 3 ottobre 2017

Redman Toys annuncia due nuove action-doll ispirate al cult sci-fi "Blade Runner".

Il 5 ottobre l'atteso sequel Blade Runner 2049 dI Denis Villeneuve (Arrival) debutta nei cinema italiani con il ritorno di Harrison Ford nei panni di Deckard le new entry Ryan Gosling (La La Land), Jared Leto (Suicide Squad) e Dave Bautista (Guardiani della galassia).

Blade Runner 2049: le action figures NECA di Harrison Ford e Ryan Gosling Disponibili in preordine le action figures ufficiali del sequel "Blade Runner 2049" al cinema dal 5 ottobre 2017.

Blade Runner è un film di fantascienza appartenente al cosidetto sottogenere "neo-noir". Uscito nel 1982 il film è diretto da Ridley Scott, già regista del cult Alien, e interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young e Edward James Olmos. Blade Runner rappresenta una Los Angeles distopica del 2019 in cui Replicanti geneticamente modificati, visivamente indistinguibili dagli umani, sono prodotti dalla potente Tyrell Corporation per lavorare sulle colonie extramondo. Coloro che fuggono e ritornano sulla Terra vengono braccati e "ritirati" da parte di speciali agenti di polizia conosciuti come "Blade Runners". La storia si concentra sull'esperto cacciatore di Replicanti Rick Deckard (Harrison Ford), che accetta con riluttanza un altro incarico per cacciare un gruppo di Replicanti in fuga guidati da Roy Batty (Rutger Hauer).

Redman Toys annuncia due nuove action-doll in scala 1/6 denominate "Blade Rick & Blade Roy" ispirate ai personaggi interpretati da Harrison Ford (Rick Deckard) e Rutger Hauer (Roy Batty) nel film del 1982. Le figures sono munite di abiti in tessuto e accessori personalizzati, vedi un origami, una pistola e un distintivo da poliziotto per Deckard mentre per il replicante Batty abbiamo una colomba e mani intercambiabili.

QUI trovate la figure di Rick Deckard mentre QUI quella di Roy Batty.