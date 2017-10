Jared Leto sarà Hugh Hefner nel biopic cinematografico

Di Federico Boni martedì 3 ottobre 2017

La vita di Hugh Hefner diverrà film con Jared Leto protagonista.

Tra pochi giorni in sala con l'attesissimo Blade Runner 2049, Jared Leto, premio Oscar per Dallas Buyers Club, interpreterà Hugh Hefner in un biopic cinematografico. Parola dell'Hollywood Reporter.

Brett Ratner, 48 anni, sarà il regista della pellicola interamente dedicata al fondatore di Playboy, morto nel weekend all'età di 91 anni.

"Jared è un vecchio amico e quando ha sentito che avevo ottenuto i diritti della storia di Hugh Hefner mi ha detto: 'Voglio recitare il suo personaggio, voglio capirlo'. Credo davvero che Jared possa farlo. È uno dei migliori attori in circolazione oggi".

Queste le parole di Ratner, al lavoro sul progetto dal lontano 2007. All'epoca si parlò di un interessamento di Robert Downey Jr., ora naufragato e finito tra le mani di Leto. Pochi mesi fa Brett e Jared hanno fatto visita alla Mansion di Playboy per la presentazione del doc American Playboy: The Hugh Hefner Story, ma Leto non è riuscito a conoscere il vero Hefner, perché quel giorno affaticato.

Fonte: HollywoodReporter