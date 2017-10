Maleficent 2, Joachim Rønning dirige Angelina Jolie

Di Federico Boni mercoledì 4 ottobre 2017

Maleficent, il sequel ha trovato un regista.

Maleficent 2: Angelina Jolie conferma che il sequel è in sviluppo Angelina Jolie conferma il suo ritorno nei panni di Malefica nel sequel di "Maleficent". 3 anni dopo il boom del primo capitolo, in grado di incassare 758,539,785 dollari in tutto il mondo, in casa Walt Disney Pictures sono pronti a dare il via alle riprese di Maleficent 2, ovviamente nuovamente trainato da Angelina Jolie.

Dimenticato Robert Stromberg, che nel 2014 era al suo esordio alla regia, lo studios avrebbe affidato il nuovo live-action a Joachim Rønning, regista norvegese candidato agli Oscar con Kon-Tiki e nell'ultimo anno visto in sala con Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, campione d'incassi con 800 milioni di dollari rastrellati worldwide. Lo stesso Joachim è in corsa per un sesto capitolo del franchise dei Pirati.

Per la Jolie, che dal 2014 ad oggi si è fatta vedere in qualità d'attrice solo con il suo By the Sea, sarà un ritorno multi-milionario. Tutto tace sulla trama, nuovamente sceneggiata da Linda Woolverton, ma è facile immaginare un ritorno sul set anche per Elle Fanning, giovane Aurora nel primo capitolo.

Fonte: Comingsoon.net