Film 2018-2019: Jenny Slate per Venom - Seth Rogen e Charlize Theron per Flarsky

Di Federico Boni mercoledì 4 ottobre 2017

Seth Rogen e Charlize Theron protagonisti della nuova commedia di Jonathan Levine, Flarsky.

Film 2018-2019: Kyle MacLachlan per Eli Roth - Andy Garcia per Mamma Mia 2 Julianne Hough sarà la pioniera del fitness Betty Weider in Bigger, biopic diretto da George Gallo. - Venom: Jenny Slate (Gifted, Obvious Child) si è aggiunta al cast di Venom, spin-off Sony dedicato all'Uomo Ragno. Parola di Variety. L'attrice raggiunge così i già annunciati Tom Hardy, Michelle Williams e Riz Ahmed. La Slate dovrebbe andare ad indossare il camice di una scienziata. Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) hanno realizzato lo script, con Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) alla regia. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno il tutto insieme ad Amy Pascal, per un film che non farà parte del Marvel Cinematic Universe. Uscita in sala tra un anno esatto: 5 ottobre 2018.

- Flarsky: Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti della nuova commedia di Jonathan Levine, Flarsky, pronta ad uscire al cinema l'8 febbraio 2019. Ad annunciarlo la Lionsgate's Summit Entertainment. Al centro della trama Fred Flarsky (Seth Rogen), giornalista disoccupato alla ricerca della sua indimenticata babysitter d'infanzia, nel frattempo diventata una delle donne più forti e irraggiungibili del pianeta (Charlize Theron). Dan Sterling di The Interview ha realizzato lo script, con Rogen che ritroverà Levine dopo 50/50 e The Night Before.

- The Turning: Mackenzie Davis, a breve in sala con Blade Runner 2049, prenderà parte a The Turning, film diretto da Floria Sigismondi (The Runaways) tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1898 da Henry James ed arrivato in Italia con il titolo Giro di vite. Al centro della trama due bambini affidati alla servitù di una vecchia villa di campagna dove avvengono sconcertanti apparizioni. Un romanzo breve tra i più amati di James, prodotto per il cinema da Scott Bernstein, Roy Lee e John Middleton. Via alle riprese ad inizio 2018.