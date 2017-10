La Moglie di Frankenstein, per Bill Condon è quasi 'un sequel'

Non chiamatelo remake, sembrerebbe dire Bill Condon, da febbraio sul set del nuovo La Moglie di Frankenstein, titolo dell'Universo Mostri della Universal annunciato in sala per il 14 febbraio del 2019.

Il regista de La Bella e la Bestia, chiamato a far meglio del non esaltante La Mummia, ha rivelato a Forbes tutto il proprio amore nei confronti della pellicola originale, sequel del Frankenstein originale diretto nel 1935 da James Whale.

"Per me il film di James Whale è veramente nel pantheon cinematografico. La sposa, come saprete, è un personaggio che appare negli ultimi cinque minuti e viene poi distrutto, quindi sarà in un certo senso un modo per continuare il film come immaginiamo avrebbe potuto fare nel caso in cui avesse realizzato il terzo capitolo della storia di Frankenstein, ma nel 2018".