Gambit, Daniel Craig villain?

Di Federico Boni mercoledì 4 ottobre 2017

Prende forma il cast di Gambit, spin-off X-Men. Chi sarà Mr. Sinister?

Non solo 007, da ritrovare per la 5° ed ultima volta in Bond 25. Daniel Craig sarebbe infatti in trattative per affiancare Channing Tatum nell'atteso Gambit, spin-off X-Men da anni in lavorazione.

Rumor alla mano Craig dovrebbe andare ad indossare gli abiti di Mr. Sinister, negli scorsi anni legato anche a Logan, 3° Wolverine. In precedenza si era parlato di Boyd Holbrook, Richard E. Grant e Stephen Merchant per l'ambito ruolo. Con Craig, è evidente, il 'peso' aumenterebbe a dismisura. Daniel e Channing, tra i produttori della pellicola, hanno tra le altre cose da poco girato Logan Lucky di Steven Soderbergh.

Sinistro, il cui vero nome è Nathaniel Essex, è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont e Marc Silvestri nel 1987. Supercriminale e nemico degli X-Men, ha vissuto a lungo ed è abile nel progettare e realizzare piani complessi. Tra le sue principali abilità la telepatia, la telecinesi, l'immortalità, l'abilità mutaforma, una forza e una resistenza sovrumana e il fattore rigenerante.

Se dovesse accettare l'offerta, Daniel Craig farebbe il suo esordio assoluto in un cinecomic.