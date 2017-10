Film 2018-2019: Anna Paquin per The Irishman - Nicole Kidman per Destroyer

Di Federico Boni giovedì 5 ottobre 2017

Nicole Kidman poliziotta in Destroyer.

Film 2018-2019: Jenny Slate per Venom - Seth Rogen e Charlize Theron per Flarsky Mackenzie Davis protagonista nell'adattamento di Giro di Vite, romanzo gotico di Henry James. - The Irishman: Anna Paquin si è aggiunta al già ricchissimo cast di The Irishman, nuovo film di Martin Scorsese firmato Netflix. La Paquin sarà la figlia di Robert De Niro, di nuovo al fianco del regista di Toro Scatenato per indossare gli abiti di Frank "l'irlandese" Sheeran, ovvero colui che uccise Jimmy Hoff nel 1975. Al loro fianco, in una produzione da oltre 100 milioni di dollari, Al Pacino, Jack Huston, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano e Bobby Cannavale. A firmare lo script, tratto dal romanzo I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, Steven Zaillian.

- Destroyer: Nicole Kidman prenderà parte a Destroyer, thriller diretto da Karyn Kusama (The Invitation, Girlfight) da una sceneggiatura originale di Phil Hay e Matt Manfredi. 30WEST finanzierà completamente il film. Il candidato all'Oscar Fred Berger (La La Land) di Automatik produrrà il tutto al fianco di Hay e Manfredi. La Kidman sarà Erin Bell, detective LAPD che in giovane età fece l'infiltrata in una banda con risultati tragici. Anni dopo, il leader di quella banda torna a farsi vedere, costringendola a dover fare i conti con il proprio passato.

- Mustang: Susan Sarandon e Gideon Adlon si sono aggiunti al cast di Mustang, progetto scritto e diretto da Laure de Clermont-Tonnerre. A completare il cast Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell e Bruce Dern, con un via alle riprese imminente. Schoenaerts è Roman, condannato che ha la possibilità di partecipare ad un programma di riabilitazione che prevede anche l'addestramento dei cavalli. L'uomo instaura un sincero rapporto con un cavallo particolarmente difficile, che lo costringerà a confrontarsi con i suoi demoni interiori.