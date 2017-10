Fast and Furious 9 slitta al 2020

Di Federico Boni giovedì 5 ottobre 2017

Fast & Furious 9 non uscirà più nel 2019 bensì nel 2020.

Fast and Furious 9, Michelle Rodriguez minaccia l'addio Michelle Rodriguez chiede maggiore spazio in Fast and Furious 9. Se no sarà addio. Colpo di scena in casa Universal, con lo studios che ha posticipato di un anno l'uscita in sala di Fast & Furious 9. Inizialmente annunciato al cinema per il 19 aprile del 2019, il film uscirà ora il 10 aprile 2020. 12 mesi esatti di ritardo, con Trolls 2, inizialmente annunciato in sala per il 10 aprile 2020, anticipato al 14 febbraio 2020.

Fast & Furious 8, uscito l'aprile scorso, si è nuovamente confermato campione d'incassi, con 225,764,765 dollari incassati negli Usa e addirittura 1,013,000,000 fuori dai confini nazionali, arrivando ad un totale di 1,238,764,765 dollari. Otto capitoli che hanno generato fino ad oggi 5 miliardi e 134.9 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo, con Furious 7, uscito nel 2015, primatista con i suoi 1,516,045,911 dollari worldwide (5° incasso di tutti i tempi).

L'uscita di Fast & Furious 10, ad oggi, rimane invece legata al 2 aprile 2021. Facile immaginare una produzione back-to-back per i due capitoli, in modo da risparmiare anche sui costi.

Fonte: Comingsoon.net