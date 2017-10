Bob's Burgers, il film uscirà nel 2020

Di Federico Boni giovedì 5 ottobre 2017

Bob's Burgers diventa lungometraggio animato.

La 20th Century Fox ha annunciato che Bob's Burgers, sitcom animata statunitense arrivata alla settima stagione, diverrà lungometraggio cinematografico. Il film uscirà al cinema il 17 luglio del 2020.

La serie creata da Loren Bouchard, che ha debuttato su FOX TV nel gennaio 2011, è presto diventata di culto, vincendo anche due Emmy. Al centro della trama la vita, gli amori e le disavventure della famiglia Belcher e dei loro amici e rivali. I Belcher, moglie, marito e tre figli, gestiscono un fast food in una città balneare.

In attesa del film sui Griffin e dell'eventuale sequel de I Simpson, il cinema torna quindi ad abbracciare l'irriverente animazione televisiva. L'ottava stagione di Bob's Burgers è iniziata pochi giorni fa negli Stati Uniti d'America, il 1° ottobre per la precisione, con la messa in onda italiana ancora sconosciuta.

Fonte: Comingsoon.net