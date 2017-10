Star Wars 8: nuovi dettagli ufficiali su Luke, Snoke e Kylo Ren

Di Pietro Ferraro giovedì 5 ottobre 2017

Un nuovo libro di Star Wars rivela dettagli sulle motivazioni di Kylo Ren, i poteri di Snoke e il passato di Luke.

Un libro di Star Wars appena pubblicato negli Stati Uniti intitolato "Star Wars: Everything You Need to Know" getta nuova luce su Snoke e Luke Skywalker in Star Wars: Gi Ultimi Jedi. Lucasfilm ha fatto un lavoro impeccabile nel mantenere gli spoiler al minimo, ma questo nuovo libro è ovviamente tempestivo nel rivelare alcune nuove informazioni sulla connessione di Snoke alla Forza e sulle motivazioni che hanno portato Luke su Ahch-To.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Cover Empire e nuove immagini ufficiali di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

DK Books è uscita con un'edizione aggiornata ed estesa di "Star Wars: Everything You Need to Know" come parte del percorso verso l'uscita di Star Wars 8. Alcune delle pagine del libro sono state fornite da StarWarsNewsNet e per la maggior parte forniscono un po' di informazioni sui personaggi e su determinati luoghi. Per esempio viene confermato che le guardie pretoriane di Snoke sono umane (molti avevano ipotizzato che potevano essere droidi, ma non lo sono).

Secondo il libro, Luke è stato in esilio su Ahch-To per molti anni e in questo lasso di tempo ha sfruttato quello che la natura dell'isola gli ha offerto. Luke però non ha mangiato Porgs, a confermarlo Mark Hamill che ha rivelato che Luke non ha mangiato carne da "Una nuova speranza". Il libro menziona anche che Luke è finito su Ahch-To per individuare il primo tempio Jedi, di cui eravamo già a conoscenza, ma stavolta abbiamo la conferma. Il libro conferma anche che Rey è approdata sull'isola per riportare Luke con lei alla base della Resistenza, non è una novità ma la conferma ufficiale è sempre una garanzia.

Snoke è ancora avvolto nel mistero, ma il nuovo libro ha rivelato alcune novità sul misterioso villain. Ora è confermato che Snoke può usare la Forza, con abilità telepatiche e telecinetiche con cui può lanciare oggetti e soffocare gli avversari in stile Darth Vader. Andy Serkis, l'attore che interpreta Snoke in motion capture, ha rivelato che avremo maggiori informazioni su Snoke in "Gli Ultimi Jedi", ma non è stato condiviso molto altro in questo momento.

Anche se le informazioni del nuovo libro non sono esattamente novità, contribuiscono a collegare alcuni pezzi della trama che erano trapelati negli ultimi mesi. Potremmo avere maggiori informazioni su quando esattamente Ben Solo ha abbracciato il Lato oscuro e in che modo è avvenuto il passaggio. Apprendere che Snoke è connesso con la Forza così come è stato in precedenza ipotizzato, e che è in grado di manipolare e persuadere, ci portano a credere che Ben Solo doveva essere all'inizio del suo addestramento Jedi quando Snoke lo ha reclutato.

Mark Hamill ha accennato che il secondo trailer di Star Wars 8 sarà rilasciato la prossima settimana e forse nel trailer potremmo dare un'occhiata a Snoke prima che il film arrivi nei cinema a dicembre.