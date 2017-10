Roma 2017, Stronger di David Gordon Green alla Festa del Cinema - Jake Gyllenhaal incontrerà il pubblico

Di Federico Boni giovedì 5 ottobre 2017

Stronger di David Gordon Green alla 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Roma 2017, Hostiles di Scott Cooper apre la dodicesima edizione della Festa del Cinema Sarà un western drammatico e non convenzionale ad aprire la 12esima Festa del Cinema di Roma. Hostiles di Scott Cooper. Acclamato in patria, Stronger di David Gordon Green potrebbe essere una delle prossime sorprese agli Oscar del 2018. Nel dubbio il film sarà presentato alla dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis con la direzione artistica di Antonio Monda.

Gordon Green porta sul grande schermo la storia vera di Jeff Bauman, un uomo comune la cui vicenda ha appassionato il mondo intero e lo ha reso un simbolo di speranza dopo l’attentato del 2013 durante la maratona di Boston. Il percorso eroico e profondamente personale di Jeff – un vero e proprio tour de force attoriale di Jake Gyllenhaal – metterà alla prova i legami familiari, definirà l’orgoglio di una comunità e gli darà il coraggio per superare le straordinarie avversità, mentre tenterà di ricostruire la sua vita al fianco della compagna Erin, interpretata dall’attrice canadese Tatiana Maslany.

Gyllenhaal, più volte candidato agli Oscar, punta a quella statuetta che a detta di molti sarà quasi certamente sua. L'attore e il vero Bauman saranno ospiti della Festa del Cinema: il primo sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico, nel corso del quale l’attore parlerà della sua carriera, che lo ha visto interpretare ruoli complessi e profondamente diversi fra loro in film come Donnie Darko, I segreti di Brokeback Mountain, End of Watch - Tolleranza zero, Prisoners, Lo sciacallo – Nightcrawler e Animali notturni. Queste le parole di Antonio Monda.