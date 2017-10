Muore a 70 anni Anne Wiazemsky, protagonista di Au hasard Balthazar e La cinese

Di Antonio Maria Abate giovedì 5 ottobre 2017

A breve nelle nostre sale il film che Hazanavicius ha tratto dall'autobiografia Un anno cruciale, scritta proprio da Anne Wiazemsky ed incentrata sul periodo del breve matrimonio con Jean-Luc Godard. L'attrice, musa peraltro di Bresson ed apprezzata pure da Pasolini, muore a 70 anni

Macabra ironia. Muore all’età di settant’anni l’attrice Anne Wiazemsky, stroncata da un cancro al seno che la donna si trascinava già da un po’. Ex-moglie di Jean-Luc Godard ma anche musa di Robert Bresson, che la scelse, giovanissima, per interpretare il ruolo di protagonista in uno dei film più celebri e celebrati non solo nell’ambito della cinematografia del cineasta francese, ossia Au hasard Balthazar (1966), su come le strade di questa ragazzina di campagna, Marie, e quella del suo amato asinello Balthazar si separano per vie tremende.

In Italia la bella Wiazemsky ha avuto modo di lavorare con Pier Paolo Pasolini in ben due film: prima un altro di quei film entrati in quell’Olimpo riservato a pochi, ossia Teorema (1968), per poi apparire nuovamente in Porcile (1969). Alludevamo in apertura ad una sorta di macabra ironia: su questi anni qui, grossomodo, si sofferma infatti l’ultimo film di Michel Hazanavicius, Il mio Godard, che uscirà nelle nostre sale proprio a fine ottobre.

Anne Wiazemsky ha infatti pubblicato un libro nel 2012, Un anno cruciale (Un année studieuse), che è un’autobiografia ambientata a cavallo tra due estati, quella del ’66 e quella del ’67. L’incontro con Godard ed il breve e turbolento matrimonio che ne seguì; di mezzo i primi impulsi sessantottini ed il conseguente film che Godard girò come forma di adesione ad una nuova stagione, quella della militanza, ossia La cinese (La Chinoise), proprio l’anno che precedette la Rivoluzione studentesca. Di seguito tre estratti da altrettanti film. Riposi in pace.