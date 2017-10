Stasera in tv, Marie Heurtin - Dal buio alla luce su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 6 ottobre 2017

Rai 2 stasera propone "Marie Heurtin - Dal buio alla luce", dramma biografico del 2014 diretto da Jean-Pierre Améris e interpretato da Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon e Noémie Churlet.





Cast e personaggi

Isabelle Carré : Suor Sainte-Marguerite

Ariana Rivoire : Marie Heurtin

Brigitte Catillon : Madre superiora

Noémie Churlet : Suor Raphaëlle

Gilles Treton : il padre di Marie Heurtin

Laure Duthilleul : la madre di Marie Heurtin

Martine Gautier : Suor Véronique

Patricia Legrand : Suor Joseph

Christophe Tourrette : il curato di Mazière

Sonia Laroze: Suor Elisabeth

Valérie Leroux: Suor Blandine

Fany Buy: Suor Marthe

Noémie Bianco: Suor Anne

Eline De Lorenzi: Suor Clothilde

Tiphaine Rabaud Fournier: Suor Marie-Ange





Trama

Marie Heurtin nasce in una famiglia di agricoltori della Loira e viene cresciuta dai genitori con tanto amore, ma la ragazzina è difficile da gestire, perché vive quasi allo stato selvaggio; è fragile e incapace di comunicare e di rispettare qualsiasi regola. Giunta all’adolescenza, per lei si prospetta (come era solito all’epoca) il ricovero in un ospedale psichiatrico per tutta la vita. Ma I genitori non si rassegnano a questa idea e la affidano alle suore del vicino convento di Larnay, dove già ospitano bambine sordomute. Nell’ Istituto, fin da subito è affidata a Suor Marguerite una giovane religiosa che con innato senso materno si dedica a Marie in modo incondizionato e affronta la ragazzina con determinazione, trovandosi quasi a lottare fisicamente con lei. Una lotta però che pian piano evolve in dimostrazione di affetto, fino alla comprensione da parte di Marie, del linguaggio dei segni e delle cose, che la aiuteranno a liberare dal “buio” la sua mente e la sua anima. Suor Marguerite con amore, tenacia e metodo incessante, nonostante la sua malattia, riuscirà a trasformare le emozioni in sentimenti, l’istintività in umanità, tanto che Marie, ormai adulta e indipendente, diverrà a sua volta insegnante di ragazze sordomute e cieche.





Curiosità







Il film è basato sulla vera storia di Marie Heurtin che ha continuato la sua formazione presso l'istituto Larnay dove ha vissuto fino alla sua morte avvenuta all'età di 36 anni.



Nel film Marie Heurtin è interpretata dall'attrice Ariana Rivoire, realmente sorda nella vita.



L'istituto di Larnay è ancora oggi in attività.



Marie Heurtin durante la sua permanenza nell'istituto di Larnay apprende il Braille, l'uso della macchina da scrivere, impara a giocare a domino, a cucire, a lavorare a maglia, studia storia e geografia e impara a percepire lo scorrere del tempo.



Il regista del film, il francese Jean-Pierre Améris, ha diretto anche le commedie Emotivi anonimi (2010) e Una famiglia in affitto (2015).



Presentato al 67° Festival di Locarno (2014), il film ha ottenuto il Variety 'Piazza Grande' Award.



Il regista Jean Pierre Ameris ha visitato personalmente l'Istituto Larnay a Poitiers, dove Marie Heurtin ha vissuto per oltre 20 anni: "È difficile descrivere come mi sono sentito quando ho incontrato questi bambini che potevano comunicare solo con il tatto e che, appena sono arrivato, hanno manifestato il desiderio di toccare le mie mani e la mia faccia per conoscermi".







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice americana Sonia Wieder-Atherton (Un divano a New York, La crisi!).



TRACK LISTINGS:

1. Altri canti d'amor

2. Jeux d'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/I

3. Jeux d'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/II

4. Jeux D'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/Iii

5. Jeux d'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/IV

6. Jeux d'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/V

7. Jeux d'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/VI

8. Jeux D'enfants,After Janacek's Moravian Folksongs/Vii

9. Vespers Opus 37/Nunc dimittis

10. Variations On Slovak Folksongs/Theme,rubato

11. Variations On Slovak Folksongs/Variation 1,moderato

12. Variations On Slovak Folksongs/Variation 2,poco allegro

13. Variations On Slovak Folksongs/Variation 3,moderato

14. Variations On Slovak Folksongs/Variation 4,scherzo,allegretto

15. Variations On Slovak Folksongs/Variation 5,allegro

16. Rückert-Lieder/Ich bin der Welt abhanden gekommen

17. La Chanson de Marie(Song In Remembrance Of Schubert)

18. Sicilienne Bwv 1031

19. Pastorale En Fa Majeur Bwv 590/Aria