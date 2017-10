Mission Impossible 6: Tom Cruise è tornato sul set

Di Pietro Ferraro venerdì 6 ottobre 2017

Dopo l'infortunio sul set di "Mission: Impossible 6", Tom Cruise è già tornato a girare.

Quando Tom Cruise si è rotto una caviglia mentre eseguiva una stunt a metà agosto sul set di Mission: Impossible 6, ci sono state voci che la produzione poteva subire uno stop fino ad un massimo di quattro mesi. A quanto pare quelle voci non erano accurate, poiché Tom Cruise è già tornato sul set di Mission: Impossible 6 a sette settimane dall'infortunio subito, quindi l'attore è riuscito a recuperare più velocemente rispetto alle otto settimane preventivate in seconda battuta.

Mission Impossible 6: nuova foto dal set e terminate riprese in Nuova Zelanda Ethan Hunt tornerà in sala nell'estate del 2018 per una sesta "Missione Impossibile".

Le riprese di Mission: Impossible 6 hanno quindi ripreso il via e ci sono nuove foto e video che mostrano come Tom Cruise ha trascorso il suo primo giorno sul set in Inghilterra a Brentwood (Essex). Le immagini mostrano Cruise che sta guidando un grosso camion e scatti di una parte della fusoliera di un elicottero fissata ad una gru posta su un camion in movimento.

L'ultimo aggiornamento che abbiamo ottenuto sull'infortunio di Tom Cruise risale allo scorso agosto, con il regista Christopher McQuarrie che ha chiarito che Cruise nella scena di stunt incriminata non doveva saltare da un edificio ad un altro come sembrava nei video trapelati online, e che quindi l'attore non ha "fallito" il salto come molti hanno ipotizzato. Quel che è realmente accaduto è che durante una quarta ripresa della scena Tom Cruise ha colpito l'edificio come prevedeva il copione, ma lo ha fatto da un "angolo leggermente diverso" che gli ha causato la lesione alla caviglia.

Mission Impossible 6: Il regista Christopher McQuarrie parla dell'infortunio di Tom Cruise Nessuno stop alle riprese per "Mission: impossible 6".

Nonostante il ritardo nella produzione, Paramount ha confermato che l'incidente non avrà alcun effetto sulla data di uscita di Mission: Impossible 6 fissata al 27 luglio 2018.

Tom Cruise per questo sesto film torna a collaborare con diversi volti noti del franchise tra cui Ving Rhames che torna nei panni dell'hacker Luther Stickle, Simon Pegg in quelli di Benji Dunn esperto in tecnologia che ha debuttato in Mission: Impossible III, Rebecca Ferguson che riprende il ruolo di Ilsa Faust da Mission: Impossible - Rogue Nation e Michelle Monaghan (Julia Meade) che ha debuttato in Mission: Impossible III come la nuova moglie di Ethan Hunt. I nuovi arrivati del ​​franchise includono Henry Cavill, che pare interpreterà il braccio destro del personaggio di Alec Baldwin che torna come Alan Hunley, capo dell'unità IMF di Ethan Hunt.

Per visionare le nuove foto e video dal set vi rimandiamo al sito del Daily Mail.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise back on set for first time since breaking his ankle on Mission: Impossible 6 set https://t.co/E8k8p3mAX4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 4 ottobre 2017