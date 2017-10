Roma 2017, il programma di Alice nella Città: arrivano Orlando Bloom e Dakota Fanning

Di Federico Boni venerdì 6 ottobre 2017

Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma, presenta il proprio programma.

In attesa che il 10 ottobre prossimo venga presentato l'intero programma dell'imminente Festa del Cinema di Roma, a mostrarsi quest'oggi è stato il programma di Alice nella Città, sezione autonoma dedicata ai giovani arrivata alla sua 15esima edizione. Con non poche sorprese.

Nella Capitale arriverà infatti Orlando Bloom, ex Legolas del Signore degli Anelli che presenterà tra gli eventi speciali Romans dei fratelli Shammasian, film nel quale interpreta un uomo che da bambino ha subito abusi da un prete pedofilo. Dakota Fanning sarà invece in città per presentare Please, Stand By, titolo in cui interpreta una ragazzina autistica. Al suo fianco Toni Collette.

12 i film del concorso Young Adult scelti dai direttori Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, ma nessun italiano, oltre a 3 film Fuori Concorso, 2 co-produzioni con la Festa del Cinema, 5 eventi speciali e 3 serie eventi speciali. Tra i titoli più di grido Capitan Mutanda – Il film di David Soren, il cortometraggio Frozen – Le avventure di Olaf di Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton, The Breadwinner, film d'animazione prodotto da Angelina Jolie, Paddington 2 di Paul King, Addio Fottuti musi Verdi dei The Jackal e Mazinga Z – Infinity. Nella sezione Kino Panorama Italia grande spazio al cinema nostrano con Metti una notte di Cosimo Messeri, interpretato da Cristiana Capotondi, Amanda Lear ed Elena Radonicich, Finché c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan e Guarda in alto di Fulvio Risuleo. Tra i titoli da non perdere Brigsby Bear di Dave Mccary, inserito nella sezione Panorama, interpretato da Greg Kinnear e in trionfo all'ultimo Sundance Film Festival. Per quanto riguarda il premio Taodue alla miglior opera prima e seconda, Trudie Styler guiderà una giuria composta da Camilla Nesbitt, Barbora Bobulova, Andrea Delogu, Marco Danieli, Zoe Cassavetes e Nicola Guaglianone.

Concorso Young Adult

DREAMS BY THE SEA di Sakaris Stórá

END OF SUMMER di Quan Zhou

MENINA di Cristina Pinheiro

THE CHANGEOVER di Miranda Harcourt e Stuart McKenzie

AND THEN I GO di Vincent Grashaw

THE BREADWINNER di Nora Twomey

PLEASE STAND BY di Ben Lewin

PORCUPINE LAKE di Ingrid Veninger

TOMORROW AND THEREAFTER di Noemie Lvosvsky

THE BEST OF ALL WORLDS di Adrian Goiginger

GIANTS DON’T EXIST di Chema Rodríguez

Film Fuori Concorso

BEYOND THE SUN di Graciela Rodriguez Gilio e Charlie Mainardi

CAPITAN MUTANDA – IL FILM di David Soren

MAZINGA Z – INFINITY, di Junji Schimizu

Eventi speciali

FREAK SHOW di Trudie Styler

PADDINGTON 2 di Paul King

LUCE PROPRIA di Marco Danieli

ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI dei The Jackal

FROZEN – LE AVVENTURE DI OLAF di Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton

Serie

Junior di Zoe Cassavetes

Skam di Julien Andem

Camorriste di Paolo Colangeli

Panorama

Blue my mind di Lisa Bruhlman

Cold November di Karl Jacob

La Familia di Gustavo Rondon Cordova

Brigsby Bear di Dave McCary

Ravens di Jean Assur

The line di Tereza Nvotova

My Friend Dahmer di Marc Meyer

Worst case we get married di Léa Pool

School life di Neasa Ní Chianáin e David Rane

The swan di Ása Helga Hjörleifsdóttir

Panorama Italia

Cercando Camille di Bindu de Stoppani

Metti una notte di Cosimo Messeri

L’età imperfetta di Ulisse Lendaro

Io sono qui di Gabriele Gravagna

Lola + Jeremy di July Hygreck

Fuori Sede di Mario Scandale, Raffaele Bartoli, Carmelo Alù e Lorenzo Collalti

Finché c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan

Guarda in alto di Fulvio Risuleo

Si muore tutti democristiani di Il terzo segreto di satira (Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi)