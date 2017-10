Rush Hour 4 si farà, la conferma di Jackie Chan

Di Federico Boni venerdì 6 ottobre 2017

E' davvero tutto pronto per il 4° capitolo di Rush Hour.

10 anni dopo l'uscita del 3° capitolo, in grado di incassare 258,022,233 dollari dopo esserne costati ben 140, Rush Hour è pronto a tornare. A 20 anni dal primo capitolo, uscito nel 1998 e sequito nel 2001 dall'inevitabile sequel, Jackie Chan e Chris Tucker torneranno a far coppia.

Sono 5 anni che si parla di un 4° capitolo, con il recente premio Oscar alla carriera, in promozione con l'ultima fatica The Foreigner, che ha confermato i rumor. Chan ne ha parlato in diretta dalla stazione 106 di Los Angeles.

'Negli ultimi 7 anni abbiamo rifiutato ogni sceneggiatura, ma ieri eravamo d'accordo. Sono alla seconda bozza, sarà probabilmente finita entro fine mese. L'anno prossimo, se Chris Tucker sarà d'accordo, daremo il via alle riprese. E' il momento di iniziare, altrimenti faremo Rush Hour 4 da vecchi! Prima di diventare anziani, come dico sempre a Chris, per favore giriamo Rush Hour 4!'.

La parola, a questo punto, passa a Chris Tucker e a Brett Ratner, regista di Rush Hour - Due mine vaganti, Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 e Rush Hour - Missione Parigi, in grado di incassare complessivamente 850 milioni di dollari.

Fonte: Comingsoon.net