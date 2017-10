Animali fantastici e dove trovarli 2, Brontis Jodorowsky sarà il creatore della Pietra Filosofale

Di Federico Boni venerdì 6 ottobre 2017

Il creatore della Pietra Filosofale sarà realtà nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli.

Animali fantastici e dove trovarli 2: prima foto dal set Animali fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018. Ancora novità a pioggia dalla produzione di Animali Fantastici e Dove trovarli 2, sequel nuovamente diretto da David Yates e in uscita al cinema il 16 novembre del 2018.

Tra tutte troneggia Brontis Jodorowsky, figlio di Alejandro che porterà in vita Nicolas Flamel, creatore di quella Pietra Filosofale che diede il titolo al primo storico Harry Potter targato Chris Columbus.

Al suo fianco troveranno spazio Wolf Roth nei panni di Spielman, Victoria Yeates negli abiti di Bunty, Derek Riddell in quelli di Torquil Travers, Poppy Corby-Tuech in quelli di Rosier e Cornell S. John nei lineamenti di Arnold Guzman. Ruoli sconosciuti, invece, per Jessica Williams e Fiona Glascott.

Sul set, ovviamente, anche Eddie Redmayne nei magici panni di Newt Scamander, Katherine Waterston, Alison Sudol, Queenie Goldstein e Dan Fogler, Johnny Depp (atteso Gellert Grindelwald), Jude Law (giovane Albus Dumbledore), Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim.

J.K. Rowling ha nuovamente scritto la sceneggiatura del film, ambientato pochi mesi dopo la cattura di Gellert Grindelwald, andata in scena nel primo capitolo.

Fonte: Comingsoon.net