Bird Box - La morte avrà i tuoi occhi, Sandra Bullock e John Malkovich protagonisti

Di Federico Boni sabato 7 ottobre 2017

La morte avrà i tuoi occhi, il romanzo di Josh Malerma diventa film grazie a Netflix.

Folgorante esordio editoriale che è presto diventato best-seller negli Usa, La Morte avrà i tuoi occhi di Josh Malerman, edito in Italia da Piemme, diverrà lungometraggio grazie a Netflix. Bird Box il titolo del film, sceneggiato da Eric Heisserer (Arrival) e interpretato da due divi come John Malkovich e Sandra Bullock. Ancora in trattative, invece, Mark Wahlberg. Produzione pronta a partire da agosto, con i diritti cinematografici del film acquistati dalla Universal nel 2013.

Là fuori, in un mondo dove nessuna certezza è più tale, c’è qualcosa di terrificante. Qualcosa che non deve essere visto. Chi è così folle da tenere gli occhi aperti, va incontro a un destino spaventoso. Cinque anni dopo i primi episodi di terrore, pochi sono rimasti a popolare la terra. Vivono bendati, in una cecità autoimposta che li confina in un’oscurità perenne, in case buie e polverose con porte e finestre sprangate. Nessuno di loro ricorda di che colore è il cielo, com’è fatta una nuvola, quanto può abbagliare la luce del sole. Come Malorie che, rimasta sola con i suoi due bambini, ha soltanto una speranza: attraversare il fiume, bendata, e raggiungere un luogo dove alcuni uomini stanno combattendo contro quel male senza nome. Ha aspettato quattro anni perché sa che il fiume, a un certo punto del percorso, si divide in quattro rivoli. E, per scegliere quello giusto, Malorie dovrà fare qualcosa che non fa da anni: aprire gli occhi. E sfidare la sua stessa mente per non cedere alla follia.

Questa la trama del romanzo, descritto come una via di mezzo tra La strada di McCarthy e l’immaginario di Stephen King.

Fonte: Comingsoon.net