Blade Runner 2049 ha un problema con le donne?

Di Pietro Ferraro domenica 8 ottobre 2017

Blade Runner 2049 ha fallito il test di Bechdel, è un film sessista?

Dopo un'attesa di 35 anni e diverse versioni e "tagli" di uno dei classici della fantascienza moderna, gli spettatori sono finalmente riusciti a tornare nel futuro distopico e noir di Blade Runner. La critica è rimasta giustamente meravigliata per la realizzazione visiva di Blade Runner 2049, due ore e 43 minuti che scorrono senza intoppi e che vedono un carismatico Ryan Gosling recitare con la star dell'originale Harrison Ford in un nuovo racconto su replicanti umani.

Blade Runner 2049 ha assolto al suo compito con una colonna sonora evocativa ed elegante, una fotografia immersiva, un cast solido, la regia di Denis Villeneuve e la produzione esecutiva di Ridley Scott. Purtroppo nonostante questo trionfo sembra che Blade Runner 2049 abbia un grosso problema con il genere femminile, ma andiamo per ordine, innanzitutto Blade Runner 2049 ha fallito il test di Bechdel, un test individuale atto a determinare se una qualsiasi forma di racconto abbia o meno connotati di tipo sessista. Il test si pone le seguenti domande:





Nel racconto sono presenti almeno due donne ed hanno un nome?

Le due donne parlano almeno una volta tra di loro?

Le due donne parlano di qualcosa che non sia un uomo?

La risposta negativa ad anche una sola delle tre domande porta al fallimento del test, considerando "sessista" il contenuto del racconto in oggetto.

A quanto pare la sceneggiatura del film non renderebbe giustizia al talento di Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks e Mackenzie Davis. Il test chiede se una storia abbia almeno una scena con almeno due donne che parlano tra loro su qualcosa di diverso da un uomo.

Blade Runner 2049 ha fallito questo test nonostante le quasi tre ore di durata e le eccellenti scelte di casting; ci sono solo una manciata di scene che contengono due donne che parlano tra loro, ma in ognuna di queste scene stanno parlando di un uomo. Anche quando due di loro potrebbero o meno parlare di un altro personaggio femminile che non è in scena, almeno una di loro ne parla in un contesto più ampio e in una conversazione che riguarda il protagonista maschile, l'Agente K di Ryan Gosling.

Tra i film che hanno hanno fallito il test di Bechdel ci sono anche Il cavaliere oscuro, Star Wars, Il signore degli anelli e La fabbrica delle mogli, sia l'originale che il remake con Nicole Kidman, mentre lo hanno passato la commedia Come sposare un milionario, Alien, Thelma & Louise, L'esorcista e Frozen. Secondo il test in qualche modo le donne di Blade Runner 2049 cadono in un qualche tipo di archetipo fetish maschile.

Robin Wright appare in scena mentre sorseggia un bicchiere di whisky, di nero vestita, rappresentando di fatto una figura autoritaria e dominatrice che sessualizza l'eroe del film.

Come sicario principale del villain maschio, anche Sylvia Hoeks opera con parametri simili. È una femme fatale con tacchi a spillo, un'omicida letale che flirta con freddezza.

Poi abbiamo Joi, una vera e propria gattina sottomessa, un programma di Intelligenza Artificiale che propone la figura della casalinga ideale, il cui unico scopo è compiacere il personaggio di Rynn Gosling (Agente K alias Joe) e dimostrargli la sua totale devozione.

Carla Juri interpreta una graziosa ragazza dei sogni, damigella in pericolo e "donna in una torre", che vive letteralmente prigioniera in una campana di vetro.

Blade Runner 2049 sottoutilizza anche il talento di Mackenzie Davis ingabbiandola in un ruolo stereotipato di "prostituta dal cuore d'oro", un cliché cinematografico tanto fastidioso e vecchia scuola da apparire quasi nostalgico.

Il personaggio di Sean Young dall'originale Blade Runner diventa alternativamente una figura di Vergine Maria, portatrice del messia di questa società e facsimile di un robot usa e getta che serve solo a tentare un personaggio eroico per farlo capitolare e passare dai buoni ai cattivi.

Blade Runner 2049 punta anche sulla questione ancora aperta se il Rick Deckard di Harrison Ford sia o meno un replicante, ma in Blade Runner 2049 la risposta non arriva chiara come ci si aspetterebbe, ciò significa che non sapremo mai se il "Bambino Miracolo" di questo film sia il risultato di un concepimento tra due replicanti o tra un uomo e una donna replicante. Ci sono piaciuti molto il cast, le immagini immersive, il suono e la fotografia di Blade Runner 2049, ma bisogna ammettere che dal punto di vista di questo test sociologico il film potrebbe avere un problema con il suo modo di ritrarre il genere femminile.

