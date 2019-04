Stasera in tv: "Il fidanzato di mia sorella" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 25 aprile 2019

Rai 2 stasera propone Il fidanzato di mia sorella (Some Kind of Beautiful), commedia romantica del 2014 diretta da Tom Vaughan e interpretata da Pierce Brosnan, Jessica Alba e Salma Hayek.

Cast e personaggi

Pierce Brosnan: Richard Haig

Jessica Alba: Kate

Salma Hayek: Olivia

Malcolm McDowell: Gordon

Ben McKenzie: Brian

Merrin Dungey: Angela

Marlee Matlin: Cindy

Ivan Sergei: Tim

Lombardo Boyar: Ernesto

Fred Melamed: Victor Piggott

Paul Rae: Chad

Trama e recensione

Richard Haig (Pierce Brosnan), un brillante professore di Cambridge, con una passione sfrenata per la poesia romantica e per le belle donne, sta per diventare padre: la madre, Kate (Jessica Alba), è una giovane studentessa americana che ha frequentato il suo corso. Ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia

(Salma Hayek), una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali. Presto scoprirà che Olivia, l’unica

donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, altro non è che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio.





Curiosità



Il regista del film Tom Vaughan ha diretto anche Notte Brava a Las Vegas

e Misure Straordinarie.

Il film è stato girato tra Londra e Malibù.



Malcolm McDowell interpreta il padre di Pierce Brosnan, anche se McDowell è solo dieci anni più vecchio di Brosnan.



Salma Hayek e Pierce Brosnan hanno interpretato una coppia anche in After the Sunset (2004).



Il film è uscito negli Stati Uniti con il titolo "Some Kind of Beautiful", in Canada con il titolo "How to Make Love Like an Englishman" e rilasciato nel Regno Unito con il titolo "Lessons in Love".



Michelle Pfeiffer era interessata ad interpretare la parte di Olivia, ma cambiò idea.



Pierce Brosnan descrive il lavoro per costruire il personaggio di Richard Haig: "È davvero difficile spiegare come si crea un personaggio, Richard è un uomo brillante e di cuore, con una certa dose di ingenuità e di fascino. Ma è anche uno sconfitto, sempre sul filo del rasoio per colpa dei suoi demoni interiori."



Salma Hayek ha raccontato di essersi divertita molto nel ruolo di Olivia: "Ho amato davvero questo personaggio, perché Olivia è insicura e ansiosa e imprevedibile. Il modo in cui vede le cose, come reagisce, e perfino le cose che le accadono sono imprevedibili. È molto divertente da osservare e anche da interpretare.



Appena letta la sceneggiatura e scoperto che Pierce Brosnan partecipava al progetto, Jessica Alba ha voluto essere parte di questo film. Alba è rimasta molto colpita dall’elemento di smarrimento che caratterizza il personaggio di Brosnan: "La contrapposizione tra una sensibilità classica, molto British, catapultata nella chiassosa e assolata Los Angeles, è divertente di per sé."



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dei compositori David Newman (Quel mostro di suocera) e Stephen Endelman (Home of the Brave - Eroi senza gloria).

Alla colonna sonora hanno contribuito anche i cantanti e compositori Chris Trapper e Ben Rector. Trapper è conosciuto per aver scritto la canzone “This Time”, per il film candidato agli Oscar e ai Grammy La musica nel cuore (August Rush). Trapper ha scritto e cantato due canzoni per Il fidanzato di mia sorella: “Into The Bright Lights” che si può ascoltare quando Richard (Pierce Brosnan) torna in California ed è il primo brano che si sente nei titoli di coda e "If You’re Still There’” che funziona invece da connessione tra il momento della cena e la scena in cui Richard arriva a casa con una bottiglia di vino. Il brano aiuta a esprimere il suo trasporto verso Olivia. Anche Ben Rector ha contribuito con due canzoni al film.



