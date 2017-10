Talon Falls: trailer del film horror ispirato ad un vero parco a tema di Halloween

Di Pietro Ferraro lunedì 9 ottobre 2017

Talon Falls: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Joshua Shreve ispirato ad un vero parco a tema di Halloween.

È il mese di Halloween e Terror Films ha reso disponibili trailer, foto e poster di Talon Falls, un horror ispirato ad un vero parco a tema horror statunitense, il popolare Talon Falls Screampark.

Questo inquietante racconte segue un gruppo di adolescenti mentre visitano un parco a tema horror ispirato ad Halloween, con terrificanti attrazioni, i cui ospiti vengono coinvolti in efferati allestimenti horror. il gruppetto di amici scoprono ben presto che le spaventose attrazioni iperrealistiche a cui stanno assistendo sono in realtà sin troppo reali e vengono eseguite su vittime innocenti da un clan di assassini psicopatici che abitano nel parco. Con una morte dolorosa e terricante che pende sopra le loro teste, i ragazzi dovranno mantenrere il sangue freddo e trovare rapidamente una via d'uscita prima di diventare la prossima attrazione di tortura dal vivo.

Il film interpretato Morgan Wiggins, Ryan Rudolph, Jordyn Rudolph e Brad Bell, è scritto e diretto da Joshua Shreve e prodotto da Shreve, Jeff Steinborn e Leslie Mills.

Il film è stato co-prodotto dal vero parco a tema horror Talon Falls Screampark situato a Melber in Kentucky, dove è stato anche girato il film (trovate un promo del parco a seguire).