Mazinga Z Infinity: nuova action figure in metallo di Bandai

Di Pietro Ferraro lunedì 9 ottobre 2017

Bandai annuncia una nuova action figure in metallo del film "Mazinga Z Infinity" nei cinema italiani dal 31 ottobre 2017.

Il 31 ottobre arriva nei cinema italiani con Lucky Red il lungometraggio d'animazione Mazinga Z Infinity, prodotto dalla Toei Animation in occasione del 45º anniversario della serie. Il flm fruirà di un'anteprima mondiale il 28 Ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

Mazinga Z è un enorme super-robot costruito con un metallo fittizio chiamato "Lega Z". Il mecha è stato costruito dal professor Juzo Kabuto come arma segreta contro le forze del male, rappresentate da un'orda di mostri meccanici del Dottor Inferno. Kabuto riesce a completare Mazinga Z poco prima di essere ucciso per mano del braccio destro del Dottor inferno, il Barone Ashura, il cui corpo è diviso in una metà maschile e una femminile. In punto di morte lo scienziato riesce ad informare il nipote Koji Kabuto sul robot e sul suo uso. Koji diventa così il pilota del robot e da quel momento anche l'ultimo baluardo di difesa del genere umano contro il mostruoso esercito del Dottor inferno.

Mazinger Z nasce come una serie manga scritta e illustrata da Go Nagai. La prima versione del manga è stata serializzata nell'ottobre del 1972. Il manga è stato poi adattato in una serie televisiva anime in onda da dicembre 1972 a settembre 1974.

Mazinga Z ha contribuito a creare il boom degli anni '70 degli anime con mecha. La serie è degna di nota per l'introduzione di molte delle caratteristiche che poi ritroveremo nei più famosi super-robot tra cui la prima comparsa di un robot meccanico pilotato da un utente umano all'interno di una cabina di guida. Il regista Guillermo Del Toro ha citato gli anime con mecha giapponesi come principale fonte d'ispirazione per il suo Pacific Rim.

Bandai ha annunciato un nuovo robot in metallo di Mazinga Z alto 18 cm e fornito di un ricco set di accessori che includono: la navicella di Kouji con ali semovibili (Hover Pilder), ali rosse removibili (Jet Scrander) che permettono a Mazinga Z di volare e armi varie tra cui il letale "Pugno a razzo" e il devastante "Missile centrale".

