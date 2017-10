Paranormal Activity: Jason Blum non esclude un reboot

Di Pietro Ferraro lunedì 9 ottobre 2017

Jason Blum è pronto a "riavviare" il prolifico franchise horror Paranormal Activity.

Dopo 4 sequel, uno spin-off e una remake giapponese la serie found footage horror Paranormal Activity potrebbe fruire di un reboot, a produrlo Blumhouse Pictures che sarebbe aperta ad un riavvio della serie sempre che lo sceneggiatore Christopher Landon proponga un'idea valida.

Il segnato: recensione La serie Paranormal Activity sforna il suo primo spin-off ufficiale e la sensazione di già visto regna sovrana. Leggi su Cineblog la recensione del'horror "Il segnato".

Jason Blum, boss di Blumhouse Productions e il regista e sceneggiatore Christopher Landon sono attualmente impegnati nella promozione del thriller-horror Auguri per la tua morte, prodotto da Blumhouse e diretto da Landon. Recentemente i due hanno parlato con il sito Cinepop e uno degli argomenti toccati è stato un potenziale reboot di Paranormal Activity. Anche se lo studio non ha attualmente piani, Blum si è detto molto aperto a riprendere la serie, ma solo se sul piatto ci fosse una storia molta valida.

Paranormal Activity attualmemnte è in stand-by, ma se Chris qui, che ha fatto quattro film di Paranormal Activity, se ha un'idea per un reboot, siamo molto aperti ad ascoltarlo.

Il franchise Paranormal Activity è stato creato da Oren Peli nel 2007, con il primo film che ha ottenuto un ampio e inatteso successo nel 2009, ma Christopher Landon ha scritto quattro sequel. Landon ha scritto Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 (l'incasso più alto della serie con 207 milioni di dollari), Paranormal Activity 4 e lo spin-off Il Segnato. Nonostante dopo il terzo film gli incassi siano andati scemando, ogni film della serie è stato un grande successo, almeno dal punto di vista finanziario.

L'originale Paranormal Activity rimane uno dei film di maggior profitto mai realizzati, costato solo 15mila dollari ha incassato ben 193,4 milioni di dollari. Nel complesso la serie ha totalizzato 890,5 milioni di dollari in tutto il mondo con sei film, tutti realizzati con piccoli budget. Per quanto riguarda la critica Rotten Tomatoes ha giudicato Paranormal Activity 5 - Dimensione fantasma il peggior film della serie, ma non siamo d'accordo dato che il quinto film è invece uno dei migliori della serie, mentre è con l'imbarazzante spin-off Il Segnato che la serie ha toccato il fondo.