Stasera in tv: "Il cacciatore e la regina di ghiaccio" su Canale 5

Canale 5 stasera propone Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter's War), film fantasy del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan e interpretato da Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Cast e personaggi

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva

Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio

Jessica Chastain: Sara, la guerriera

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Re William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Colin Morgan: Duca di Blackwood

Sheridan Smith: Bromwyn

Sam Hazeldine: Leifr

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Eric, il cacciatore

Roberta Pellini: Ravenna, la regina cattiva

Letizia Scifoni: Freya, la regina di ghiaccio

Chiara Colizzi: Sara, la guerriera

Simone Mori: Nion

Vittorio Guerrieri: Gryff

Giulia Santilli: Doreena

Domitilla D'Amico: Bromwyn





Trama e recensione

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna (Theron), sua sorella Freya (Blunt) era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, formando una legione di letali cacciatori, tra cui Eric (Hemsworth) e la guerriera Sara (Chastain), per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti. Venuta a conoscenza della scomparsa della sorella, Freya chiama a sé i soldati ancora al suo fianco per restituire lo Specchio delle Brame all’unica strega ancora in grado di gestirne il potere. Dopo aver scoperto di poter resuscitare Ravenna dagli abissi dorati, le due malvage sorelle con la loro forza oscura rappresentano una doppia minaccia per le Terre incantate. Le armate sembrano inarrestabili, ma ci penseranno i cacciatori esiliati per aver contravvenuto alla regola principale della loro Regina a capovolgere la situazione, unendo le forze.

Curiosità



Il film è un prequel/spin-off/sequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di "Biancaneve" dei fratelli Grimm.



Jessica Chastain era contrattualmente obbligata a comparire in questo film.



Universal Pictures aveva originariamente progettato questo film come sequel di Biancaneve e il cacciatore (2012), ma poi Kristen Stewart abbandonò il film. Si è ipotizzato che ciò fosse dovuto alla sua relazione ampiamente riportata con il regista del film precedente, Rupert Sanders. Tuttavia una dichiarazione di Universal nel mese di agosto 2012 ha negato che la Stewart avesse abbandonato il film a causa di quella indiscrezione e che lo studio stava esplorando tutte le opzioni. Alla fine è stato deciso che questo film sarebbe stato invece un prequel sul Cacciatore piuttosto che un film su Biancaneve.



Il make-up di Emily Blunt inizialmente ha richiesto due ore per essere applicato.



Liam Neeson è la voce narrante (non accreditato) della versione originale.



Chris Hemsworth e Jessica Chastain hanno riferito di aver basato i loro accenti scozzesi su quello di Mel Gibson in Braveheart - Cuore impavido.



Chris Hemsworth, che interpreta il Cacciatore, è anche famoso per aver interpretato il dio nordico Thor nell'Universo Cinematografico Marvel. Il personaggio di Emily Blunt è chiamato Freya, che è anche il nome di una dea nordica. Freya è associata all'amore, alla magia e alla morte. Secondo la leggenda, era sposata con il dio Od, che un giorno scomparve. Freya attraverso l'intero mondo per trovarlo, ricavando un nuovo nome in ogni terra in cui passava, ma non riuscì mai a ritrovarlo.



Le località di ripresa includono Frensham Ponds, che è stato anche utilizzato come location del primo film.



La short-list di registi stilata da Universal per questo film includeva Frank Darabont, Gavin O'Connor e Andres Muschietti. Darabont alla fine ha firmato per il progetto, ma ha deciso di non dirigere durante la pre-produzione. Tuttavia Darabont ha deciso di restare bordo come co-sceneggiatore, prima di uscire definitivamente dal progetto. Cedric Nicolas-Troyan, che ha lavorato come supervisore degli effetti visivi e regista della seconda unità di Biancaneve e il cacciatore è statopoi assunto per dirigere il film, con Evan Spiliotopoulos e Craig Mazin che hanno collaborato alla sceneggiatura.



I pezzi degli scacchi posti nella scena di apertura sono fatti di onice, materiale che dà loro un aspetto simile a cristalli di ghiaccio. I pezzi sono stati fabbricati e intagliati a basso costo in Messico.



Nei titoli di coda una delle persone accreditate per gli effetti visivi è Sue Troyan. È la moglie di Cedric Nicolas-Troyan regista del film.



Il film costato 115 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 165.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore James Newton Howard (Animali fantastici e dove trovarli) che ha musicato anche il precedente Biancaneve e il cacciatore.

Il primo trailer del film presenta la canzone "Castle" della cantautrice statunitense Halsey.



1. The Huntsman

2. Lacrimosa

3. You're Carrying His Child

4. The Children Arrive

5. You Shouldn't Walk in Shadows

6. Freya's Spell

7. Freya Prepares for War

8. Tavern Brawl

9. That's Not What Happened

10. Where's My Horse?

11. The Proposition

12. The Goblin Forest

13. Goblin King

14. The Goblin Fight

15. We Are Worthy of Each Other

16. Have You Been True?

17. Kill Him

18. Ravenna Returns

19. This Is My Kingdom

20. Stand or Fall Together

21. Ravenna's Embrace

22. Castle (The Huntsman: Winter's War Version) - Halsey





