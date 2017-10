Anna, Luke Evans ed Helen Mirren per Luc Besson

Di Federico Boni lunedì 9 ottobre 2017

Luc Besson torna subito sul set con Anna, action interpretato da Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy e Sasha Luss.

Lucy, Luc Besson ha scritto il sequel Uscito malconcio dal box office internazionale con Valerian, Luc Besson torna al passato con il sequel di Lucy. Digerito lo scivolone Valerian e la città dei mille pianeti, kolossal costato 180 milioni incapace di andare oltre i 225 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Luc Besson è pronto a tornare sul set. Ma non per girare Valerian 2, che forse mai diverrà realtà anche se da lui già scritto, bensì Anna, action-thriller prodotto dalla sua EuropaCorpo e dalla Lionsgate.

Protagonisti, secondo Variety, il premio Oscar Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy e la 25enne modella russa Sasha Luss, mattatrice del titolo già vista in Valerian. La Mirren, come dimenticarlo, è stata la madre di Luke Evans nel franchising Fast & Furious.

Sceneggiato dallo stesso Besson, il film, dal costo di 30 milioni di dollari e ancora una volta con una protagonista femminile, sarà in lingua inglese. Il regista francese ha inoltre completato lo script di Lucy 2, pronto forse ad entrare in produzione entro la fine del 2018. Scarlett Johansson permettendo.

Fonte: Comingsoon.net