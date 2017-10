Spies in Disguise, Will Smith e Tom Holland per il lungometraggio animato

Di Federico Boni martedì 10 ottobre 2017

Will Smith e Tom Holland doppiatori in Spies in Disguise, cartoon in sala nel 2019.

Fox Animation, Chernin Entertainment e Blue Sky Studios hanno annunciato che Will Smith e Tom Holland prenderanno parte in qualità di doppiatori al lungometraggio animato Spies in Disguise, tratto dal cortometraggio del 2009 Pigeon: Impossible, realizzato da Lucas Martell.

Nick Bruno (Epic, Snoopy - The Movie) e Troy Quane (L'era glaciale - In rotta di collisione) dirigeranno la pellicola, che segnerà il loro esordio alla regia. Il film uscirà il 18 gennaio 2019.

Ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, il cartoon vedrà Will Smith negli abiti di Lance Sterling, affascinante ed esperta spia che ha un'unica preoccupazione: salvare il Pianeta. Nessuno lo fa meglio di lui grazie anche ai gadget inventati dal 'genio' Walter, suo partner doppiato da Holland. A seguire il corto originale.

Pigeon: Impossible from Mighty Coconut on Vimeo.

