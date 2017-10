Teen Titans Go! To the Movies: cast e poster del film d'animazione Warner Bros.

Di Pietro Ferraro martedì 10 ottobre 2017

Teen Titans Go! Movie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Warner Bros. nei cinema americani dal 27 luglio 2018.

Novità sul nuovo film d'animazione di Teen Titans Go! prodotto da Warner Bros. Animation e basato sulla popolare serie popolare di Cartoon Network. Ora lo studio ha confermato il titolo del film, Teen Titans GO! To the Movies, oltre ad annunciare il cast che include alcune voci familiari dell'Universo DC, in particolare Will Arnett voce del Cavaliere oscuro in The Lego Movie e LEGO Batman - Il Film.

Il cast di voci è stato annunciato tramite un motion poster condiviso su Twitter e oltre a Will Arnett, Teen Titans GO! To the Movies includerà le voci di Kristen Bell (Frozen), Greg Cipes come Beast Boy, Scott Menville come Robin, Khary Payton come Cyborg, Tara Strong come Raven e Hynden Walch come Starfire.

Nel corso dell'ultimo decennio Teen Titans Go! della DC si è imposto come uno dei titoli di punta di DC Comics, in gran parte grazie alle versioni animate dei personaggi. Oltre alla serie animata di Cartoon Network, i Teen Titans hanno già fruito di due lungometraggi d'animazione: Justice League vs. Teen Titans e più recentemente Teen Titans: The Judas Contract. Entrambi ben accolti, ma entrambi realizzati per il solo mercato home video, mentre Teen Titans GO! To the Movies approderà nei cinema. Il film in arrivo nei cinema americani il 27 luglio 2018 sarà diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail, con una sceneggiatura di Michael Jelenic e Horvath.