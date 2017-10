Anton Yelchin: Hollywood commemora l'attore di Star Trek con una statua

Di Pietro Ferraro martedì 10 ottobre 2017

Svelata una statua a Hollywood in onore dell'attore Anton Yelchin scomparso a 27 anni il 19 giugno 2016.

Poco più di un anno dopo la sua tragica e prematura morte, Anton Yelchin è stato commemorato con una statua a grandezza naturale presso il cimitero "Hollywood Forever" di Los Angeles.

La statua ora visibile al pubblico, è stata svelata durante il fine settimana, con amici, famiglia e personalità di Hollywood che lo hanno conosciuto presenti per ricordare una giovane vita spezzata per una tragica fatalità. Zoe Saldana, protagonista con Yelchin dei film di Star Trek ha parlato alla cerimonia.

È un momento agrodolce, perché siamo qui per Anton, e lui non è qui con noi, ma mi allevia il cuore sapere che lo terremo vivo. Continueremo a ricordarlo nella speranza che praticando tutte le cose in cui credeva e ricordando tutto l'amore che ci ha dato, e tutta la gioia che ci ha dato, saremo in grado di tenerlo qui con noi.

Jennifer Lawrence, JJ Abrams, Simon Pegg, Jon Voight e altri che hanno lavorato con Anton Yelchin nel corso degli anni erano presenti alla cerimonia. Nel giugno del 2016 Yelchin è morto all'età di 27 anni. L'attore è stato investito dalla sua sua Jeep Cherokee che lo ha bloccato contro un muro della sua casa. La madre di Anton Yelchin, Irina, ha parlato all'evento del suo unico figlio e ha anche trovato un modo per portare una certa levità raccontando del rapporto giocoso che aveva con Anton.

La prossima generazione che visiterà Hollywood Forever, si fermerà per la sua statua chiedendosi: "Chi è questo bel giovane, Anton Yelchin?". Se mio figlio avesse saputo che stavamo realizzando una scultura avrebbe detto: "Mamma stai ridendo di me vero?".

Anton Yelchin è meglio conosciuto per aver interpretato Pavel Chekov nei nuovi film di Star Trek, ma aveva iniziato a recitare sin da bambino e aveva ancora davanti a lui molti promettenti anni di carriera. Altri film come Alpha Dog e Green Room hanno mostrato l'evolversi del suo registro drammatico, purtoppo non potremo mai vedere altre performance del giovane e talentuoso attore. Anche se ci sono piani per Star Trek 4, è già stato detto che nessuno sostituirà il Chekov di Yelchin, il che dimostra il livello di rispetto che l'attore si era guadagnato da coloro che hanno lavorato con lui.

L'evento "Life Celebration" al Cimitero di Hollywood Forever ha anche caratterizzato un poster commemorativo creato dai fan di Star Trek per una recente convention in cui si onora Anton Yelchin. La statua che ritrae l'attore è stata creata dallo scultore Nick Marra e dal famoso artista di effetti speciali Greg Nicotero.