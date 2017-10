Star Wars 8: Snoke porterà Rey al Lato oscuro?

Di Pietro Ferraro martedì 10 ottobre 2017

Il nuovo trailer di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" sembra annunciare una svolta di Rey verso il Lato oscuro.

Disney e Lucasfilm hanno presentato il nuovo trailer italiano di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e oltre a non aver deluso le aspettative, ha dato ai fan un sacco di cose su cui riflettere prima della data di uscita italiana del film fissata al 13 dicembre.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer italiano e locandina di 'Star Wars 8'

C'è molto da metabolizzare, ma questo trailer lascia un dubbio su tutti: Rey avrà una svolta inattesa verso il Lato oscuro? Naturalmente non ci sono conferme in questo senso, ma gli indizi disseminati dal nuovo trailer lasciano ampio spazio a questa ipotesi.

Attenzione a seguire potete incappare in potenziali spoiler su Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Il regista Rian Johnson ha avvisato i fan prima del debutto di questo nuovo trailer che se volevano arrivare al film senza spoiler avrebbero dovuto evitare di guardarlo. Ora che lo abbiamo visto è molto facile capire il suo avvertimento, e una delle regioni è che il trailer suggerisce non troppo sottilmente che Rey, la prode e integerrima eroina di Star Wars: Il risveglio della Forza, nonostante abbia intrapreso la via della Forza e abbracciato il Lato chiaro, ad un certo punto del film potrebbe lasciarsi tentare dal Lato oscuro. Nel trailer Luke sembra assolutamente terrorizzato dalle capacità di Rey e rivela di aver visto solo un'altra volta nella sua vita un tale livello di potere Jedi.

Ho visto questa forza bruta solo una volta prima, allora non ebbi paura...ne ho adesso.

Mentre Luke pronuncia queste parole sembra assolutamente pietrificato dal terrore. Ma quando esattamente Luke ha già visto questa "forza bruta"? Luke non lo rivela, ma sembra riferirsi a Kylo Ren. Soprattutto considerando che Snoke inizia il trailer con una narrazione fuori campo parlando con Kylo Ren di un "potere grezzo...indomito".

Queste parole rivelano che Kylo Ren aveva una predisposizione al Lato oscuro? Forse, ma la cosa importante nel percorso di un potenziale Jedi è anche la guida. Quando Anakin Skywalker abbracciò il Lato oscuro, fu a causa di Palpatine che lo guidò nell'ombra per poi proporsi come suo mentore. Nel trailer sembra che Luke sia più che riluttante a guidare Rey nel suo percorso, come se avesse timore di ripetere un errore fatto in passato. Allora Luke abbandonerà Rey al suo destino? Gli ultimi istanti del trailer suggeriscono fortemente che sarà Kylo Ren a prendere per mano Rey e a condurla verso il suo destino.

Mi serve qualcuno...che mi mostri il mio posto in tutto questo.

Rey pronuncia queste parole con un volto cupo e un'aria grave e l'inquadratura successiva mostra Kylo Ren che gli tende la mano. Questa potrebbe essere un escamotage di montaggio per fuorviare i fan, ma al tempo stesso potrebbe essere la svolta scioccante che è stata promessa in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Rian Johnson ha promesso che Star Wars 8 non sarà una rivisitazione de L'impero colpisce ancora e con Rey che potrebbe abbracciare il Lato oscuro sembra che Johnson abbia veramente l'intenzione di prendere tutt'altra direzione.

Oltre a cercare di capire chi sono i genitori di Rey, un elemento su cui i fan si sono divertiti a teorizzare è proprio un potenziale passaggio dell'ex commerciante di rottami di Jakku al Lato oscuro. Con questo nuovo trailer questa teoria sembra prendere corpo, ma quel che possiamo dire con certezza è che questo nuovo film sarà molto cupo.

Oltre alla possibile "conversione" di Rey al Lato oscuro, il nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi offre un bel po' di emozioni per i fan: c'è un sacco di azione, nuove astronavi, beniamini della saga, un po' di Snake che non è un ologramma e sì, c'è anche un Porg in azione.