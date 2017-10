Star Wars 8: il nuovo trailer annuncia la morte di Leia?

Di Pietro Ferraro martedì 10 ottobre 2017

Il nuovo trailer di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" mostra un confronto potenzialmente letale tra il Generale Leia e suo figlio Kylo Ren.

Disney e Lucasfilm hanno finalmente svelato il nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e bisogna ammettere che questa saga è ancora capace di regalare emozioni e grande coinvolgimento. E' facile capire perché il regista Rian Johnson abbia voluto avvertire i fan che non amano gli spoiler di non guardare questo nuovo trailer, perché il filmato include un paio di punti potenzialmente rivelatori, e uno di questi è quello che mostra quella che sembra la scena in cui Leia probabilmente perderà la vita, un cambio di destino per l'iconica principessa / generale causato dall'improvvisa scomparsa dell'attrice Carrie Fisher.

Attenzione a seguire trovate potenziali spoiler su Star Wars: Gli ultimi Jedi!

Questo nuovo trailer, che potrebbe essere l'ultimo che vedremo prima che il film arrivi nei cinema italiani il 13 dicembre, accenna alla sorte della maggior parte dei personaggi principali di Star Wars: Il risveglio della Forza. Vediamo Carrie Fisher apparire nel trailer come Leia Organa, il personaggio non ha dialoghi, ma la vediamo su un'astronave della Resistenza che viene attaccata dal malvagio figlio Kylo Ren nel suo nuovo Tie Fighter aka Tie Silencer. Se vogliamo fidarci della sensazione che trasmettono le immagini di questo incontro, è possibile che Kylo Ren uccida sua madre.

Un altro omicidio di famiglia per Kylo Ren, almeno questo è quello lascia intendere il montaggio di questo nuovo trailer di Star Wars 8. Nelle immagini Kylo Ren sta attaccando un'astronave della Resistenza, a bordo si trova Leia che percepisce la presenza del figlio. Ciò induce Kylo a esitare per un momento, ma non sembra abbastanza da fermarlo. Se così fosse, significherebbe che Kylo Ren aka Ben Solo potrebbe rendersi responsabile delle morti di entrambi i suoi genitori, Han Solo e il Generale Leia. Se questo è veramente quello che Rian Johnson ha in serbo per noi, bisogna dire che il film punta su un registro drammatico piuttosto audace.

L'amata Carrie Fisher è scomparsa alla fine dello scorso anno, lutto che oltre ad una grande tristezza dei fan ha portato ad inevitabili cambiamenti nella storia di Star Wars 9, in cui a quanto sembra il Generale Leia avrebbe avuto un ruolo più centrale rispetto ai precedenti film della nuova trilogia. Un po' di conforto per i fan arriva dalla notizia che l'attrice prima della sua prematura scomparsa aveva terminato di girare le sue scene in Star Wars: Gli ultimi Jedi, quindi potremo vedere l'ultima interpretazione di Carrie Fisher senza rimaneggiamenti di sorta, tranne naturalmente quella che appare come la sua inevitabile morte.

Oltre a mostrare la portenziale tragica morte della principessa Leia sullo schermo per mano di suo figlio, questo nuovo trailer assemblato ad arte include anche un intenso Mark Hamill aka Luke Skywalker in quella che appare come l'interpretazione di una vita, Rey che brandisce una spada laser e viene tentata dal Lato oscuro, un sacco di esplosioni, battaglie a gogò e la consueta epica partitura musicale a scandire un nuovo capitolo della leggendaria saga Skywalker.