Roma 2017, The Place: trailer del film di Paolo Genovese

Di Pietro Ferraro martedì 10 ottobre 2017

The Place: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Paolo Genovese nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Dopo la tappa al Festival del Cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre), dove è stato selezionato come film di chiusura, il 9 novembre arriverà nei cinema The Place, il nuovo film del regista Paolo Genovese.

Roma 2017, il programma ufficiale: The Place di Paolo Genovese chiude la Festa La 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma andrà in scena dal 26 ottobre al 5 novembre. Ecco tutti i film, gli incontri e gli eventi in programma.





Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi? Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?

The Place è interpretato da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giulia Lazzarini.

Un uomo seduto in un bar, al tavolo in fondo. Sta sempre lì, giorno e notte, riceve visite di continuo. Ognuno dei suoi clienti vuole qualcosa, è spinto da un desiderio profondo, un desiderio difficile da realizzare, se non impossibile. Eppure...tutto per quell’uomo sembra possibile. “Si può fare”, ripete a ciascuno. C’è un prezzo da pagare, però. Chi è quell’uomo e chi stabilisce le regole? Non è importante. Perché le scelte e le conseguenze riguardano solo gli uomini che si siedono davanti a lui in quel caffè, sta a loro definire cosa è il bene e cosa è il male, completamente liberi di scegliere la loro strada. Sono quegli uomini bisognosi di miracoli che, di volta in volta, tornano a raccontare come procede la loro vita tessendo una trama in cui le loro storie s’intrecciano, si complicano e si fanno sempre più tese, magnifiche o terribili, tragiche o piene di poesia. E nemmeno quell’umile intermediario, davanti a tanta umanità, riuscirà più a rimanere impassibile... Paolo Genovese

Paolo Genovese proviene dalla pubblicità con oltre 200 spot e numerosi premi all'attivo. Dal 2010 Genovese inizia un periodo particolarmente proficuo firmando, con cadenza annuale, numerose commedie di successo, apprezzate da critica e pubblico. Nel 2016 realizza Perfetti sconosciuti, con cui trionfa ai David di Donatello come miglior film dell’anno, aggiudicandosi anche il David per la miglior sceneggiatura. Tra i tanti riconoscimenti: tre Nastri d’Argento, il Globo d’oro, quattro Ciak d’oro. Perfetti sconosciuti vince al Tribecca Film festival di New York per la miglior sceneggiatura. The Place è il suo undicesimo film da regista.