The Place: video backstage del film di Paolo Genovese

Di Pietro Ferraro sabato 11 novembre 2017

The Place: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Paolo Genovese nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Medusa Film ha reso disponibile un nuovo video con il backstage di The Place, il nuovo film di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti) che ha recentemente debuttato nei cinema italiani.

Il film interpretato tra gli altri da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Rocco Papaleo e Sabrina Ferilli racconta di un misterioso uomo che siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?





Medusa ha reso disponibile un nuovo trailer di The Place, il nuovo film di Paolo genovese che debutterà alla Festa del Cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre) per poi approdare nelle sale il 9 novembre.

Il nutrito cast del film include Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Vinicio Marchioni e Sabrina Ferilli.





Dopo la tappa all Festa del Cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre), dove è stato selezionato come film di chiusura, il 9 novembre arriverà nei cinema The Place, il nuovo film del regista Paolo Genovese.

Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi? Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?

The Place è interpretato da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giulia Lazzarini.

Un uomo seduto in un bar, al tavolo in fondo. Sta sempre lì, giorno e notte, riceve visite di continuo. Ognuno dei suoi clienti vuole qualcosa, è spinto da un desiderio profondo, un desiderio difficile da realizzare, se non impossibile. Eppure...tutto per quell’uomo sembra possibile. “Si può fare”, ripete a ciascuno. C’è un prezzo da pagare, però. Chi è quell’uomo e chi stabilisce le regole? Non è importante. Perché le scelte e le conseguenze riguardano solo gli uomini che si siedono davanti a lui in quel caffè, sta a loro definire cosa è il bene e cosa è il male, completamente liberi di scegliere la loro strada. Sono quegli uomini bisognosi di miracoli che, di volta in volta, tornano a raccontare come procede la loro vita tessendo una trama in cui le loro storie s’intrecciano, si complicano e si fanno sempre più tese, magnifiche o terribili, tragiche o piene di poesia. E nemmeno quell’umile intermediario, davanti a tanta umanità, riuscirà più a rimanere impassibile... Paolo Genovese

Paolo Genovese proviene dalla pubblicità con oltre 200 spot e numerosi premi all'attivo. Dal 2010 Genovese inizia un periodo particolarmente proficuo firmando, con cadenza annuale, numerose commedie di successo, apprezzate da critica e pubblico. Nel 2016 realizza Perfetti sconosciuti, con cui trionfa ai David di Donatello come miglior film dell’anno, aggiudicandosi anche il David per la miglior sceneggiatura. Tra i tanti riconoscimenti: tre Nastri d’Argento, il Globo d’oro, quattro Ciak d’oro. Perfetti sconosciuti vince al Tribecca Film festival di New York per la miglior sceneggiatura. The Place è il suo undicesimo film da regista.