The Anomaly, Bryan Singer alla regia

Di Federico Boni mercoledì 11 ottobre 2017

Non solo il biopic su Freddie Mercury. Bryan Singer al lavoro su The Anomaly.

Attualmente al lavoro sull'atteso biopic di Freddie Mercury, indimenticato leader dei Queen, Bryan Singer porterà in sala l'adattamento cinematografico del romanzo The Anomaly, scritto da Michael Rutger e ancora inedito in tutto il mondo, dovendo uscire nell'estate del 2018. Parola di Deadline. The Gotham Group ne ha acquisito i diritti con largo anticipo, fiutando il possibile affare.

Protagonista del romanzo Nolan Moore, archeologo amatoriale che ama investigare strani misteri che riguardano l'ignoto. Tutto cambia quando si rende conto di aver scoperto qualcosa nel Grand Canyon che non solo cambierebbe la storia dell'uomo ma che potrebbe travolgere il mondo a noi conosciuto.

"Stavamo da tempo cercando qualcosa che unisse le avventure di Indiana Jones con i misteri di Lost e i brividi di Alien e pensiamo che The Anomaly abbia quella combinazione vincente".

Queste le parole di Ellen Goldsmith-Vein, capo di The Gotham Group, con Singer impegnato anche in qualità di produttore.