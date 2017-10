Halloween Horror Nights: trailer dell'attrazione "Terror Tram" con Chucky

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 ottobre 2017

Chucky presenta l'attrazione horror "Terror Tram" agli Universal Studios.

La bambola assassina Chucky oltre a tornare nel sequel Cult of Chucky quest'anno è anche protagonista dell'attrazione "Terror Tram" all'evento Halloween Horror Nights di Universal Studios.

Cult of Chucky: nuovo trailer senza censure del sequel 'La Bambola Assassina 7' Il bambolotto serial-killer Chucky torna per un settimo film della serie horror "La bambola assassina"

Ogni anno, gli appassionati di horror attendono una nuova esperienza con Terror Tram di Halloween Horror Nights che quest'anno promette di superarsi. Terror Tram è diventato una delle tradizioni più popolari dell'evento che si tiene agli Universal Studios nel periodo di Halloween. Lo scorso anno ha visto Eli Roth scatenare sui visitatori una parata di terrificanti clown mentre questa'anno Chucky è pronto a colpire con il suo esercito di bambolotti "Tipo Bello" armati di coltelli.

Terror Tram permette ai visitatori di attraversare i famosi set cinematografici e studi televisivi dell'iconico tour Universal Studios dove si trova la famosa casa di Psycho e il Bates Motel del classico thriller di Alfred Hitchcock e l'aereo di linea schiantato dal film La guerra dei mondi di Steven Spielberg, e anche quest'anno ci saranno alcuni "ospiti" indesiderati in agguato lungo il percorso.

Gli appassionati di film horror potranno vivere le loro fantasie dal vivo mentre incontrano Jason Voorhees (Venerdì 13) presso il motel Crystal Lake, dove è impegnato a massacrare tutti i nuovi consiglieri del campeggio con il suo leggendario machete. I veri appassionati di horror avranno anche l'esperienza di un confronto con il demone dei sogni, Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street. Freddy ha messo gli occhi su Springwood, dove scatenerà la sua vendetta finale. Ma questo viaggio non finisce qui con il meglio o se preferite il peggio (dipende dai punti di vista) riservato per la parte finale del percorso. Preparatevi a ad essere ospiti a pranzo nell'inquietante stalla di Non aprite quella porta dove Leatherface e la famiglia Sawyer sono impegnati a preparare un banchetto a base di carne umana.

Per la prima volta Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface e Chucky fanno squadra non solo per Terror Tram, ma anche per un'altra attrazione horror molto speciale. Si tratta del nuovo labirinto "Titans of Terror", che promette di essere uno dei migliori labirinti horror di sempre. I visitatori che entrano nel parco avranno degli ansiogeni incontri ravvicinati con alcuni dei loro killer preferiti sullo schermo in un'esperienza immersiva diversa da qualsiasi altra cosa mai presentata.