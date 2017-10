Halloween: il sequel-reboot ignorerà tutti i sequel

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 ottobre 2017

John Carpenter impressionato dalla sceneggiatura del nuovo Halloween.

Michael Myers sta per fare il suo atteso ritorno sul grande schermo per la prima volta da Halloween II di Rob Zombie, un film che molti fan vorrebbero dimenticare. Il nuovo Halloween, che sarà sia un sequel che un reboot, ignorerà tutti e nove i film precedenti e si ricollegherà direttamente all'inarrivabile classico originale di John Carpenter datato 1978.

Halloween: il sequel-reboot non muove un passo senza l'approvazione di John Carpenter Jason Blum conferma l'importante coinvolgimento creativo di John Carpenter nel nuovo film di Halloween.

Anche se John Carpenter non dirigerà il nuovo film di Halloween, il regista sarà pesantemente coinvolto nella produzione. Alla regia ci sarà il David Gordon Green di Strafumati che ha scritto la sceneggiatura con il suo frequente collaboratore Danny McBride (Alien: Covenant) e, secondo Carpenter, la loro sceneggiatura non è solo impressionante, ma ignora completamente tutto tranne il suo primo film ed esiste in una "realtà alternativa" come il leggendario regista ha rivelato al sito Stereo Gum.

È una specie di...non so come descriverlo, è quasi una realtà alternativa, è ambientato dopo il primo film e finge che nessuno degli altri film siano mai stati fatti. Sarà divertente. C'è un regista di talento ed è ben scritto. Sono impressionato.

E' già da qualche tempo che abbiamo appreso che questo sequel-reboot di Halloween si allontanerà da gran parte di quello che è accaduto nei successivi sequel, che essenzialmente hanno trasformato Michael Myers in un essere sovrannaturale e immortale. Per non parlare di alcune delle trame confuse che sono andate in scena prima dell'uscita di Halloween H20 - Venti Anni Dopo. Ma il fatto che questo nuovo film non prenda in considerazione neanche il sequel diretto dell'originale, l'Halloween II - Il signore della morte del 1982 è piuttosto sorprendente.

Questo nuovo Halloween vedrà il ritorno di Jamie Lee Curtis come Laurie Strode per "il suo ultimo confronto con Michael Myers". Questo segna la prima volta che apparirà in un film di Halloween da Halloween - La Resurrezione, in cui è stata uccisa all'inizio del film. Il film includerà anche la figlia di Laurie Strode, in trattative per il ruolo c'è Judy Greer (Jurassic World). Inoltre Blumhouse ha fissato una data di uscita ad hoc a ridosso di Halloween (19 ottobre 2018).

Le riprese dovrebbero iniziare a breve quindi ci dovrebbero essere presto nuovi dettagli e soprattutto nuovi casting. John Carpenter non ha rivelato nient'altro a Stereo Gum, ma ha detto in passato che sperava di poter musicare il nuovo film e noi non possiamo che tenere le dita incrociate affinché ciò accada.