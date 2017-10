Gigantic, la Disney cancella il lungometraggio animato

Di Federico Boni mercoledì 11 ottobre 2017

Niente Gigantic. Per il 2020 la Disney annuncia l'arrivo di un altro misterioso cartoon.

Progetto inizialmente annunciato in sala per il 2018 e poi posticipato al 2020, Gigantic della Disney è stato ufficialmente cancellato. Un annuncio inatteso e clamoroso, quello dello studios, che ha così cestinato uno dei propri lungometraggi in lavorazione. Versione al femminile di Jack e la pianta di fagioli, con co-protagonista una gigante donna, il film aveva Meg LeFauve e Nathan Greno, co-sceneggiatori di Inside Out, in cabina di scrittura, mentre Robert Lopez e Kirsten Anderson-Lopez, autori delle canzoni di Frozen, in studio di registrazione.

"E' impossibile sapere, quando iniziamo a lavorare su un progetto, come si svilupperà il processo creativo, e a volte, e non importa quanto amiamo l'idea o quanto cuore ci mettiamo, scopriamo che non funziona. Con Gigantic siamo arrivati a quel punto e anche se è una decisione difficile annunciamo che chiudiamo ogni sviluppo attivo riguardante il progetto. Adesso concentreremo le nostre energie su un altro progetto che è già in lavorazione da tempo, di cui condivideremo i dettagli molto presto e che arriverà nel 2020".

Parole di Ed Catmull, presidente del gruppo Walt Disney Animation, con i dettagli legati al nuovo annunciato progetto al momento sconosciuti. Ma si dovrebbe trattare di una storia assolutamente originale. I prossimi lungometraggi animati Disney in cartellone sono Ralph Spaccatutto 2, in sala il 21 novembre 2018, e Frozen 2, al cinema il 27 novembre 2019.

