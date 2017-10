Nightmare: Robert Englund vuole Kevin Bacon come nuovo Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 ottobre 2017

Robert Englund vorrebbe Kevin Bacon come suo successore nel ruolo dell'icona horror Freddy Krueger.

L'ultima volta che abbiamo visto Freddy Krueger sullo schermo è stato nel pessimo remake Nightmare del 2010 interpretato Jackie Earle Haley (Watchmen) nei panni del famigerato demone dei sogni in maglione. New Line Cinema ad un certo punto ha tentato di realizzare un nuovo reboot e nel frattempo i fan si sono chiesti chi avrebbe potuto sostituire l'icona horror Robert Englund nel ruolo di Freddy e lo stesso Englund recentemente ha fatto il nome di Kevin Bacon.

Robert Englund ha interpretato Freddy Krueger dall'originale Nightmare di Wes Craven del 1984 al crossover Freddy vs. Jason del 2003. E' stato Englund ha caratterizzare il Freddy Krueger sbruffone e "battutista" tanto amato dai fan e quindi chi meglio di lui potrebbe designare un degno successore al ruolo. Durante una recente intervista con Cinema Blend, a Englund è stato chiesto chi vorrebbe veder interpretare la parte in potenziale nuovo film, e l'attore ha risposto senza tentennamenti: "Kevin Bacon", secondo Englud sarebbe lui il tipo giusto per riavviare la saga di Nightmare.

Beh dai pettegolezzi che ho sentito, e non so quanto siano validi, si è parlato di usare, o forse è stato avvicinato, Kevin Bacon. Si penso che potrebbe essere grande. Lui è stato protagonista di uno dei miei piccoli film horror preferiti, Echi Mortali, e dovresti vederlo se non l'hai visto. Credo che rispetti i film horror. Lui non li prende giro. Penso che lui sarebbe davvero una scelta interessante.

Prima di tutto Robert Englund ha assolutamente ragione su Echi Mortali, un gran bel film che consigliamo di visionare e poi Kevin Bacon, rispetto al talentuoso ma fisicamente inadatto Jackie Earle Haley, potrebbe essere un Freddy Krueger piuttosto credibile, considerando anche che la sua carriera l'ha visto recentemente ritrarre una sfilza di "villain" di gran pregio. Questa non è la prima volta che abbiamo sentito il nome di Bacon. Il nome dell'attore è stato al centro di chiacchiere online per un po', un "brusio" che ha preso il via lo scorso anno dopo che un fan su Twitter aveva suggerito che Bacon sarebbe stato fantastico per la parte di Freddy in un nuovo film di Nightmare, con l'attore che aveva risposto con un tweet entusiasta all'idea.

Chiaramente siamo nel territorio delle ipotesi, il commento di Robert Englund a Cinema Blend non significa che ci sia qualcosa in ballo, ma la parola del Freddy originale ha sempre un suo valore. Attualmente David Leslie Johnson (The Conjuring 2) è l'uomo incaricato di scrivere il nuovo reboot di Nightmare, ma lo sviluppo è bloccato in lunga una fase di stallo.