Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cosa ha svelato il nuovo trailer di Star Wars 8?

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 ottobre 2017

Scopriamo cosa ci ha rivelato il nuovo trailer di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Dopo una lunga attesa, contrassegnata dale consuete ipotesi e teorie generate dall'immensa platea di fan, abbiamo finalmente potuto dare una corposa e rivelatoria occhiata al nuovo trailer dell'atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, e quello che abbiamo visto non ha deluso le aspettative. C'era molta carne al fuoco nel breve trailer, incluso un adorabile Porg, un filmato tutto puntato a mostrare l'intenzione di porre un'impronta molto dark nell'universo di Star Wars, forse anche più dark del classico L'impero colpisce ancora.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer italiano e locandina di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Attenzione a seguire trovate potenziali spoiler su Star Wars 8!

La portata principale di questa ghiotta anteprima ha posto l'accento su tradimento, morte e un potenziale cambio di schieramenti. Il trailer si apre con la voce fuori campo di Snoke, interpretato da Andy Serkis, che sta parlando a qualcuno che sembra essere il suo allievo Kylo Ren, parlando del suo "potere grezzo". Durante le parole di Snoke su schermo scorrono immagini dei nuovi AT-AT che si muovono sulla superficie del pianeta Crait, insieme a immagini delle truppe del Primo ordine, mentre un Kylo Ren mascherato si accinge nella penombra avvolta di rosso a prendere la sua spada laser. Nell'incipit del filmato Kylo Ren è mostrato anche di spalle mentre osserva una catena di montaggio in cui vengono assemblati gli AT-AT, che appaiono prodotti all'interno di ciò che potrebbere essere una base del Primo Ordine oppure il Mega-Star Destroyer di Snoke, in entrambi i casi questa fabbrica diventerebbe per la Resistenza un obiettivo vitale da distruggere.

Poi vediamo Rey e Luke Skywalker su Ahch-To, con la voce di Rey che ricorda di aver sentito qualcosa dentro di lei che "è sempre stato lì" e che è stato recentemente "risvegliato". I poteri di Rey sono stati accennati in "Il risveglio della Forza", ma ora sono pronti a deflagrare dopo una fase che potremmo definire "dormiente". È in questo momento che ci rendiamo conto, insieme a Luke, che Rey ha una connessione con la Forza ben più potente ed intensa di quanto si era pensato in un primo momento, ed è la stessa Rey che sente di aver bisogno di aiuto di fronte ad un potere che potrebbe sfuggirgli di mano. I poteri in crescendo di Rey spaventano chiaramente Luke che afferma visibilmente preoccupato: "Ho visto questa forza bruta solo una volta, allora non ebbi paura...ne ho adesso". Il riferimento è un confronto apparente con il nipote Kylo Ren. Quindi sembra probabile che Kylo e Rey siano veramente legati, ma in che modo?

Star Wars 8: Snoke porterà Rey al Lato oscuro? "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" mostrerà una svolta di Rey verso il Lato oscuro della Forza?

Le immagini successive mostrano Kylo Ren che pilota il suo TIE Silencer e la sua voce che dice: "Lascia morire il passato". Un primo piano mostra un bendaggio curativo sulla cicatrice che gli segna il volto. Kylo Ren continua dicendo: "Uccidilo, se necessario, è il solo modo per diventare ciò che devi". Vediamo immagini di sua madre, il generale Organa, e poi il dito di Kylo Ren pronto a fare fuoco, apparentemente intenzionato a uccidere sua madre, come fece a suo tempo con suo padre Han Solo. Non è chiaramente una decisione facile per il figlio, i cui occhi sono pieni di lacrime. Non è chiaro se Kylo Ren alla fine ucciderà la madre, ma il trailer suggerisce che per terminare il suo percorso verso il Lato oscuro Kylo debba portare a termine il suo compito. Se però in alternativa estrapoliamo la frase "uccidilo, se necessario..." dal contesto delle immagini e non consideriamo la frase come un discorso di Kylo Ren a se stesso, il maschile di "uccidilo" potrebbe portare a pensare che Kylo stia invece parlando a Rey che, passata al Lato oscuro, dovrebbe uccidere Luke per terminare il suo percorso e lasciare così "morire il passato", affrontando quello che è il suo vero destino.

Star Wars 8: il nuovo trailer annuncia la morte di Leia? Il nuovo trailer di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" accenna ad un confronto tra Leia e suo figlio Kylo Ren.

Nel trailer c'è anche Chewbacca visto con un Porg al suo fianco, il piccolo alieno urla mentre l'amato wookie pilota il Millennium Falcon. Le scene successive mostrano BB-8, il Poe Dameron di Oscar Isaac e un'intensa scena di lotta tra Finn e il Capitano Phasma tra le rovine di un qualche luogo non identificabile. Seguono immagini di un branco di creature bianche simili a volpi e battaglie e schianti di astronavi su quello che sembra essere il pianeta Crait.

Poi arriva quello che appare come un inatteso e scioccante passaggio dal Lato chiaro al Lato oscuro della Forza, e apparentemente a fare questo passo è nientemeno che Rey, che alla fine del trailer con aria grave e un'espressione che non promette nulla di buono afferma: "Mi serve qualcuno che mi mostri il mio posto in tutto questo". Ma scopriamo che lei non lo sta dicendo a Luke, ma a bensì a Kylo Ren che la guarda, il suo viso è quasi guarito, e le porge la mano. È a questo punto si scatenano inevitabilmente una ridda di ipotesi: Rey sta flirtando con il Lato oscuro? O è Kylo Ren che tornerà al Lato chiaro? Qualunque sia la risposta "Gli Ultimi Jedi", nei cinema italiani dal prossimo 13 dicembre, promette di essere dark, spettacolare e ricco di colpi di scena.