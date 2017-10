Halloween Horror Nights: trailer e video dell'attrazione "The Shining"

Di Pietro Ferraro giovedì 12 ottobre 2017

Il cult "Shining" di Stankey Kubrick diventa un'attrazione Halloween Horror Nights.

Per la prima volta, il film horror psicologico The Shining approda all'evento Halloween Horror Nights in un'attrazione allestita presso Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood. Le menti e dietro le migliori e più intense attrazioni di Halloween americane ripropongono le scene più terrificanti che i fan hanno visto nel film in un nuovo labirinto disturbante e realistico, Vi proponiamo un trailer ufficiale via Universal Studios di questo nuovo labirinto, che include filmati del regista Stanley Kubrick, insieme ad un video che ci porta lungo il percorso dell'attrazione.

Il labirinto The Shining di Halloween Horror Nights di Universal Studios fornirà ai visitatori un'opportunità unica di rivivere alcuni dei momenti più iconici e sinistri del film. Mentre ci si avventura nell'incantevole Overlook Hotel, gli ospiti saranno impegnati a rivivere la tragica storia dell'omicidio e della follia dell'albergo, testimoni della violenta discesa nella follia di Jack Torrance. Visioni da incubo nasceranno in questo labirinto macabro, travolgendo i visitatori con la "luccicanza" delle entità spettrali che si nascondono dietro ogni angolo, mentre cercano di sfuggire all'ira di Jack Torrance posseduto dalle forze paranormali dell'albergo.

Shining è considerato un capolavoro dell'horror moderno da parte di critica e fan. Il film originale era interpretato da Jack Nicholson come Jack Torrance, Shelley Duvall come Wendy Torrance, Danny Lloyd come Danny Torrance e Scatman Crothers come Dick Halloran. Warner Bros. sta sviluppando da lungo tempo un prequel di Shining, ma resta da vedere se questo progetto vedrà mai la luce.

Halloween Horror Nights di Universal Studios è l'evento definitivo di Halloween. Da più di 20 anni visitatori da tutto il mondo partecipano all'evento per diventare vittime all'interno del proprio film horror preferito.

Ricordiamo che il cult Shining di Stanley Kubrick tornerà nei cinema italiani in occasione di Halloween per un evento speciale dal 21 ottobre al 2 novembre.