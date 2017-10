Il Talismano di Stephen King, Josh Boone per l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni giovedì 12 ottobre 2017

Il Talismano di Stephen King sbarca al cinema.

Lo storico incasso di IT, 5° risultato dell'anno negli States e ben 606,662,362 dollari incassati ad oggi in tutto il mondo, ha riacceso l'attenzione nei confronti dei romanzi di Stephen King, da sempre particolarmente amati ad Hollywood. Ebbene Il Talismano, scritto da King nel lontano 1983, diverrà cinema grazie alla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che ne possiede i diritti da decenni. Josh Boone, regista di Colpa delle Stelle, si occuperà della sceneggiatura, con concrete possibilità che finisca anche per dirigerlo. Tempo fa si era parlato di una possibile serie tv, legata a Il Talismano, e invece il romanzo diverrà cinema.

Una solitaria cittadina sull'Atlantico è il punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile insieme, che il dodicenne Jack intraprende alla ricerca del Talismano: il leggendario cristallo, dotato di poteri magici, che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo, il ragazzo deve attraversare non soltanto l'America, ma anche un universo oscuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare: e Jack è una di queste.

Boone è ormai un esperto di Stephen King, avendo lavorato a lungo sull'adattamento di "The Stand", poi finito in stand-by. Non contento l'autore è attualmente al lavoro sull'adattamento di un altro romanzo del maestro del brivido. "Revival".

Fonte: Variety