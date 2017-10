Al cinema dal 12 ottobre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 12 ottobre 2017

Arrivano in sala il thriller "L'uomo di neve" dal romanzo di Jo Nesbo, la commedia "40 sono i nuovi 20" con Reese Witherspoon e il film d'animazione "Lego Ninjago - Il film".

- L'Uomo di Neve (Gran Bretagna 2017 - Thriller - Durata 119 minuti) di Tomas Alfredson con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Chloë Sevigny, Val Kilmer. Trama: Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Michael Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Rebecca Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata. TRAILER ITALIANO

- Nico, 1988 (Italia / Belgio 2017 - Biografico - Durata 93 minuti) di Susanna Nicchiarelli con Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek II, Thomas Trabacchi. Trama: Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. Nico, 1988 racconta gli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa negli anni ’80: anni in cui la “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva chiamata, ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona. TRAILER ITALIANO

- Nove Lune e Mezza (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Michela Andreozzi con Claudia Gerini, Pasquale Petrolo, Giorgio Pasotti, Michela Andreozzi, Stefano Fresi, Claudia Potenza, Alessandro Tiberi. Trama: Livia e Tina sono due sorelle molto diverse tra loro, ma unite al punto che Livia, pur di far realizzare il sogno di maternità di Tina, acconsentirà a portare in grembo il figlio di sua sorella, il tutto all’oscuro della loro strampalata famiglia. Da lì inizieranno una serie di equivoci e situazioni tragicomiche. TRAILER UFFICIALE

- Lego Ninjago - Il Film (USA 2017 - Animazione - Durata 101 minuti) di Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan con le voci di Davide Perino, Gianni Giuliano, Daniele Raffaeli, Chiara Gioncardi, Paolo Marchese. Trama: la battaglia per la difesa della città di NINJAGO chiama all’azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon. Meccanico contro meccanico e padre contro figlio, nell’epica resa dei conti. TRAILER ITALIANO

- 40 sono i nuovi 20 (USA 2017 - Commedia - Durata 96 minuti) di Hallie Meyers-Shyer con Reese Witherspoon, Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell. Trama: Alice Kinney recentemente separata da suo marito (Michael Sheen) decide di ricominciare tornando nella sua città natale Los Angeles con le sue due figlie. Durante la notte del suo quarantesimo compleanno, Alice incontra tre aspiranti registi che hanno bisogno di un posto dove vivere. Alice accetta di lasciare che i ragazzi rimangano temporaneamente nella sua depandance, ma l'accordo finisce per svilupparsi in modi inaspettati. L'improbabile nuova famiglia di Alice e una nuova storia d'amore rischiano di andare a rotoli quando il suo ex marito si presenta, valigia in mano. Home Again! è una storia di amore, di amicizia e della famiglie che ci creiamo. E' una grande lezione di vita: Ripartire da zero non è cosa da principianti. TRAILER ITALIANO

- Dove non ho mai abitato (Italia 2017 - Drammatico - Durata 97 minuti) di Paolo Franchi con Emmanuelle Devos, Fabrizio Gifuni, Giulio Brogi, Hippolyte Girardot, Isabella Briganti, Giulia Michelini, Naike Rivelli, Valentina Cervi. Trama: Francesca (Emmanuelle Devos), cinquant'anni, è l'unica figlia di Manfredi (Giulio Brogi), un famoso architetto che da quando è vedovo abita a Torino e che lei va a trovare solo in rare occasioni. Francesca da molti anni vive a Parigi con la figlia ormai adolescente e con il marito Benoît (Hippolyte Girardot), un finanziere sulla sessantina dal carattere introverso ma molto protettivo e paterno con lei. Dopo essere stato vittima di un infortunio domestico, Manfredi, per avere per un po' di tempo la figlia al suo fianco a Torino, le chiederà di fare le sue veci nel progetto di una villa su un lago per una giovane coppia di innamorati. Francesca si ritroverà così a collaborare con il 'delfino' del padre, Massimo (Fabrizio Gifuni), un uomo sulla cinquantina che ha basato tutta la sua vita sulla sua carriera di architetto, tanto che il legame con la sua compagna, Sandra (Isabella Briganti), prevede che entrambi mantengano i propri spazi di autonomia e indipendenza. Dopo un primo approccio difficile, tra Massimo e Francesca piano piano nasce una grande sintonia professionale e un sentimento che li porterà, forse per la prima volta, a confrontarsi veramente con se stessi e i loro più autentici destini. TRAILER UFFICIALE

- Il palazzo del Vicerè (Gran Bretagna / India 2017 - Drammatico / Storico - Durata 106 minuti) di Gurinder Chadha con Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi, Lily Travers, Michael Gambon. Trama: i tumultuosi anni della fine dell’impero britannico in India. La storia d’amore tra due giovani, la musulmana Aalia e l’induista Jeet, che sfida le convenzioni e il destino nel maestoso palazzo dell’ultimo Vicerè, Louis Mountbatten. TRAILER ITALIANO

- L'altra metà della storia (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 108 minuti) di Ritesh Batra con Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode, Emily Mortimer. Trama: L’altra metà della storia racconta di Tony Webster, pensionato dalla vita tranquilla. Una lettera lo porta a ricordare il passato e a mettere in discussione la sua intera esistenza. I propri ricordi, spesso ingannevoli, possono far affiorare una verità lontana da quella che si immaginava. Rivede, quindi, la propria vita sotto un altro punto di vista. Come fosse un’altra storia, l’altra metà della storia. TRAILER ITALIANO

- Made in China Napoletano (Italia 2017 - Commedia - Durata 97 minuti) di Simone Schettino con Simone Schettino, Tosca D'Aquino, Benedetto Casillo, Fabio Gravina, Maurizio Mattioli, Gino Cogliandro, Elisabetta Gregoraci. Trama: Vittorio, negoziante di giocattoli dell’area vesuviana, è oberato di debiti e soffre ulteriormente la concorrenza spietata del suo dirimpettaio Pask Lee. Così insieme ad un gruppo di amici decide di progettare un colpo, ma qualcosa va storto e Vittorio finisce in coma. Al suo miracoloso risveglio troverà una realtà completamente diversa, tanto da rimpiangere quella precedente. TRAILER UFFICIALE