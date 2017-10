Film 2018-2019: Gal Godot per Ruin - Tommy Lee Jones per Stoner

Di Federico Boni giovedì 12 ottobre 2017

Gal Godot per il regista di Macbeth.

Film 2018-2019: Anna Paquin per The Irishman - Nicole Kidman per Destroyer Anna Paquin sarà la figlia di Robert De Niro in The Irishman di Martin Scorsese. - Ruin: Gal Gadot sarà la protagonista femminile del nuovo film di Justin Kurzel, regista di Macbeth e Assassin's Creed. Ruin il titolo. Via alle riprese ad inizio 2018, con protagonista un ex nazista a caccia degli altri membri delle SS ancora in vita per eliminarli. Uno ad uno. In modo da espiare le proprie colpe. Sconosciuto il ruolo della Godot, che a seguire dovrebbe subito tornare sul set per girare Wonder Woman 2.

- Stoner: il premio Oscar Tommy Lee Jones affiancherà il premio Oscar Casey Affelck in Stoner, ritorno in sala di Joe Wright. La pellicola non è altro che l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Williams. Protagonista William Stoner, uomo che ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si allontana mai per più di centocinquanta chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato, mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita, per quasi quarantanni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo, per sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. In cabina di produzione il re dell'horror low budget Jason Blum.