Star Wars: Gli ultimi Jedi - la vera famiglia di Rey sarà rivelata in Star Wars 8?

Di Pietro Ferraro giovedì 12 ottobre 2017

Daisy Ridley annuncia in un'intervista che i fan scopriranno in "Star Wars 8" cosa è successo alla famiglia di Rey.

Chi è la vera famiglia di Rey? Questa domanda potrebbe essere affrontata in svariati modi in Star Wars: Gli ultimi Jedi in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre, e la risposta potrebbe essere la scioccante rivelazione promessa dal film. Daisy Ridley che in Star Wars 8 affronta il tanto atteso e chiacchierato addestramento Jedi, ha recentemente parlato del suo ruolo confermando che i fan scopriranno finalmente cosa è successo alla famiglia di Rey.

La Ridley però nelle sue dichiarazioni non utilizza mai la parola "genitori", quindi potrebbe esserci qualche connessione con la discendenza della famiglia Skywalker che non è mai stata rivelata in un film di Star Wars. L'attrice a proposito di Rey ha raccontato a Vogue che tutti potranno "saperne di più su ciò che è successo alla sua famiglia" e proseguendo fa un accenno all'intrigante approccio narrativo del film.

Gli ultimi Jedi è essenzialmente un dramma familiare che si svolge in questo grande mondo espanso.

La Ridley non dice che Luke Skywalker è suo padre, e probabilmente non lo è, ma conferma che "Gli Ultimi Jedi" è un dramma familiare. Affermando che i fan scopriranno sicuramente cosa è successo alla famiglia di Rey, appare evidente che lei faccia parte della discendenza degli Skywalker. Alcuni credono che lei sia la reincarnazione di uno dei precedenti personaggi più sensibili alla Forza presenti nei prequel o nei libri.

Il nuovo trailer di Star Wars 8 ha fatto il suo debutto online e ci ha dato molto su cui rimuginare. Rey ha lo stesso tipo di potere grezzo e indomito di Kylo Ren, un potere in crescendo che potrebbe sopraffarla e spingerla verso il Lato oscuro. Daisy Ridley non ha aggiunto alcun dettaglio su una sua potenziale appartenenza al clan Skywalker, ma ha offerto qualche divertente dettaglio sulla sua esperienza nel maneggiare la spada laser che nel sequel eredita da Luke.

Sono molto molto pesanti. Forse tre, quattro o cinque chili. E il peso è davvero mal distribuito.

Daisy Ridley descrive Gli Ultimi Jedi come "un percorso emotivo con un estraneo". L'estraneo in questione è Luke Skywalker e sarà interessante poter rivedere la dinamica maestro / allievo che era parte cruciale della trama de L'impero colpisce ancora con l'addestramento di Luke con il maestro Yoda sul pianeta Dagobah.

Ricordiamo che prima di Star Wars: Gli ultimi Jedi potremo vedere Daisy Ridley anche nel nutrito cast stellare del remake Assassinio sull'Orient Express in arrivo nei cinema italiani il 6 dicembre.