Halloween Horror Nights 2017: trailer e video dell'attrazione "Saw - The Games of Jigsaw"

Di Pietro Ferraro venerdì 13 ottobre 2017

Il serial killer Jigsaw torna nel nuovo labirinto dell'evento Halloween Horror Nights 2017.

La serie Saw, uno dei franchise horror più longevi e lucrosi di tutti i tempi, fa il suo ritorno all'evento Halloween Horror Nights. Sulla base dei film della serie horror campione d'incassi, Saw: The Games of Jigsaw metterà in scena dal vivo il gioco più spaventoso di sempre.

In questo nuovo labirinto horror i visitatori toccheranno con mano l'opera del maestro artigiano Jigsaw e una collezione delle trappole più famose della serie Saw, un labirinto che diventa una enorme e contorta trappola che renderà giustizia al famigerato serial killer "moralizzatore".

Creato da James Wan e Leigh Whannell, la serie Saw ha alzato il livello di terrore e violoenza di film in film, in un crescendo di follia e contorta creatività. L'ottavo film del franchise arriva nei cinema italiani il prossimo 31 ottobre giusto in tempo per celebrare Halloween. Saw: Legacy è scritto da Josh Stolberg & Peter Goldfinger e diretto dai Spierig Brothers.

