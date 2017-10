La Famiglia Addams, Conrad Vernon alla regia del lungometraggio animato

Di Federico Boni venerdì 13 ottobre 2017

La Famiglia Addams torna al cinema. Ma sotto forma animata.

25 anni dopo il 2° ed ultimo capitolo cinematografico de La Famiglia Addams, Gomez, Morticia, Zio Fester, Lurch, Mercoledì e compagnia danzante si apprestano a tornare in sala con un lungometraggio animato targato MGM. Parola dell'Hollywood Reporter.

A dirigerlo Conrad Vernon, 49enne regista dell'irriverente Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia, qui anche produttore insieme a Gail Berman e Alex Schawrtz. Pamela Pettler (Monster House) ha scritto la sceneggiatura traendo ispirazione dai personaggi ideati da Charles Addams. Vernon ha anche co-diretto titoli come Shrek 2, Madagascar 3: e Monsters vs. Aliens.

Nati negli anni '30, gli Addams sono esplosi negli anni '60, ispirando serie televisive, cartoni animati, lungometraggi, videogame e merchandising vario. Nel 1991 fu Barry Sonnenfeld a dirigere il primo live-action per il grande schermo, campione d'incassi con quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo e un cast da urlo: Anjelica Huston come Morticia Addams, Raúl Juliá come Gomez Addams, Christina Ricci negli abiti di Mercoledì Addams e Christopher Lloyd in quelli di zio Fester. Due anni dopo il 2° ed ultimo capitolo.

Fonte: Comingsoon.net