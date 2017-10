The Shadows, Ben Affleck e Matt Damon portano al cinema i primi detective d'America

Di Federico Boni venerdì 13 ottobre 2017

Matt Damon e Ben Affleck produttori di The Shadows.

Amici da una vita ed entrambi premi Oscar grazie allo script di Will Hunting, Ben Affleck e Matt Damon si ritroveranno in ambito produttivo grazie a The Shadows, film Paramount sceneggiato da Chris Bremner. Al fianco di Ben e Matt la Pearl Street Films di Jennifer Todd, per una pellicola che nasce da un articolo del Boston Globe Magazine scritto da Matthew Pearl.

Al centro della trama i primi detective d'America. Tutto nacque a Boston, nel 1826, con 30 agenti di polizia e 150 vigili chiamati a 'controllare' una popolazione di quasi 140.000 persone. Per poter coprire tutti i crimini e garantire la sicurezza cittadina, il sindaco Josiah Quincy Jr. avviò una squadra di poliziotti speciali, di detective per l'appunto, incaricati di “investigare casi complessi e infiltrare le attività nascoste utilizzando la tecnica del sotterfugio". Così facendo l'ordine si impose sul disordine. Una nuova forza di 'polizia' che a Boston venne ribattezzata 'The Shadows', in grado di cambiare per sempre l'applicazione della legge negli Stati Uniti d'America.

Cast e regista sconosciuti.

Fonte: Comingsoon.net