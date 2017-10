Star Wars 8: nuova action figure Hot Toys di Rey "Addestramento Jedi"

Di Pietro Ferraro venerdì 13 ottobre 2017

Hot Toys annuncia una nuova action doll di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" che ritrae Rey nella sua fase di addestramento Jedi sul pianeta Ahch-To.

Il nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stata un'esperienza entusiasmante, forse un tantino troppo rivelatorio, ma davvero molto molto coinvolgente.

Tra le immagini del nuovo trailer alcune mostravano Rey (Daisy Ridley) che si allena con la spada laser sulle scogliere dell'isola del pianeta Ahch-To dove si è rifugiato Luke Skywalker, l'ultimo maestro Jedi nella galassia, che pare accetterà Rey come sua allieva, per poi scoprire che la ragazza cela in sè una connessione con la Forza tanto potente e in parte oscura tale da spaventare.

E' a questa Rey aspirante Jedi che Hot Toys ha dedicato la nuova action-doll "Jedi Training" realizzata in scala 1/6 (28 cm di altezza per 28 punti di articolazione). La figure dispone di un sofisticato abito su misura, una spada laser illuminata a LED, una lama intercambiabile che emula l'arma in movimento, un blaster, un bastone da combattimento e come accessorio bonus due minifigures che ritraggono due Porgs, le piccole creature che popolano le scogliere della remota isola di Ahch-To.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva nei cinema italiani il 13 dicembre.