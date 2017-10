Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Darth Vader e Jar Jar Binks nascosti nel nuovo poster di Star Wars 8?

Di Pietro Ferraro venerdì 13 ottobre 2017

Un fan piuttosto creativo ha scovato le immagini di Darth Vader e Jar Jar Binks nascoste nel nuovo poster di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Molti hanno paragonato i Porgs in Star Wars: Gli ultimi Jedi agli Ewoks in "Il ritorno dello Jedi", ma alcuni fan di Star Wars sono andati oltre e hanno iniziato a confrontare i Porgs con il fastidioso Jar Jar Binks, forse il personaggio più odiato di sempre. Le paure di quei fan sono state materializzate da un fan piuttosto creativo che nel'ultimo poster di Star Wars 8 ha individuato ben nascosto non solo Jar Jar Binks, visibile capovolgendo il poster, ma anche i contorni dell'iconico casco di Darth Vader.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer italiano e locandina di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

E' davvero improbabile che ad un certo punto Darth Vader emerga nella sua armatura in Star Wars: Gli ultimi Jedi (il personaggio è morto in "Il ritorno dello Jedi"), ma la sua presenza incombe da sempre sulla saga degli Skywalker. Dopotutto stiamo parlando del padre di Luke e Leia, nonché del nonno di Kylo Ren senza contare un potenziale legame di sangue con Rey e possibili legami con Snoke.

Naturalmente non si tratta di nulla di intenzionale da parte di Disney, ma bisogna premiare lo sforzo fatto nello scrutare il poster facendo emergere uno dei villain più iconici della storia del cinema, ma anche uno dei personaggi più irritanti della "galassia lontana lontana".