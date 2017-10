Film Horror: 16 maschere per Halloween

Di Pietro Ferraro venerdì 13 ottobre 2017

La notte delle streghe si avvicina e Blogo ha scovato 16 spettacolari maschere di Halloween ispirate a film horror.

In attesa di festeggiare la Notte delle streghe vogliamo proporvi una speciale classifica con 16 maschere di Halloween ispirate ad altrettanti film che spaziano dall'horror alla fantascienza.

Nella lista che trovate a seguire ci sono classici come Alien e L'esorcista, cult come Evil Dead 2 e Essi vivono e qualche outsider come Lo squalo e Beetlejuice.

Trovate le maschere illustrate nell'articolo su HorrorMerchStore e su HalloweenCostumes.

Halloween da cinema: 10 curiosi horror gadget per la Notte delle streghe 10 gadget curiosi e inquietanti per festeggiare con ironia un Halloween da cinema horror.





Facehugger / Alien

Se vedi un Facehugger zampettare in giro, da qualche parte in agguato nell'ombra c'è sicuramente uno Xenomorfo pronto a farti a brandelli. Per i fan più irriducibili del cult Alien che vogliono provare di persona "l'abbraccio" di questa raccapricciante creatura questa maschera di Halloween è l'ideale (si fa per dire).





Regan / L'esorcista

Linda Blair è entrata nella storia del cinema nei panni dell'adolescente Regan posseduta dal demonio. Questa maschera di Halloween mostra in maniera eclatante quanto quel make-up grottesco creato per il film, insieme alla voce cavernosa, siano stati il cuore terrificante di un cult ancora oggi inarrivabile, come ha dimostrato la recente serie tv The Exorcist, interessante ma davvero blanda dal punto di vista meramente orrorifico rispetto al classico cui si ispira.





Creatura Pipistrello / Dracula di Bram Stoker

Una delle sequenze più d'impatto del Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola è quella della grottesca creatura simile ad un gigantesco pipistrello umanoide, una delle infernali fattezze del principe Vlad (Gary Oldman). Di fronte a Van Helsing e ai suoi uomini, Vlad da alle fiamme un crocifisso prima di trasformarsi un torma di ratti brulicanti e darsi alla fuga. La maschera di Halloween che vi proponiamo è assolutamente perfetta e ci riporta a piè pari in quella terrificante sequenza.





Adam Ghostface / Beetlejuice

Beetlejuice di Tim Burton è un classico dark ricco di humour, e la maschera di Halloween che vi proponiamo ritrae la creatura in cui il fantasma di Adam (Alec Baldwin) si trasforma per spaventare la famiglia che gli ha "occupato" la casa. E' disponibile una seconda maschera che ritrae la creatura in cui si trasforma la moglie Barbara (Geena Davis), la trovate nella galleria fotografica che apre l'articolo.





Henrietta / Evil Dead 2

A mezza via tra sequel e remake Evil Dead 2 aka La Casa 2 è una rutilante giostra horror con creature grottesche che includono la mostruosa Henrietta di cui vi proponiamo una maschera di Halloween nella sua forma finale, quando viene abbattuta a colpi di motosega da Ash (Bruce Campbell), in una sequenza in cui il mostro viene animato con l'ausilio di un nostalgico stop-motion in puro stile Ray Harryhausen.





Bub / Il giorno degli zombi

Uno degli zombie più famosi del cinema horror è senza dubbio Bub, un morto vivente divenuto cavia del Dr. Logan, uno scienziato soprannominato "Frankenstein" convinto che sia possibile risvegliare ricordi nei morti viventi allo scopo di renderli mansueti e riuscire a coesistere con loro. La maschera di Halloween che vi proponiamo ritrae Bub ed è un gioiellino ricco di dettagli davvero imperdibile per i fan del compianto George A. Romero.





Alieno / Essi Vivono

Nel cult di John Carpenter Essi vivono gli alieni sono tra noi e ci stanno soggiogando grazie a comandi subliminali e un segnale che inganna l'occhio e li mostra come umani. La maschera di Halloween che vi proponiamo mostra il vero mostruoso aspetto degli invasori, visibile solo a chi indossa degli speciali occhiali capaci di disturbare il segnale alieno.





Zombie / Zombi 2

Zombi 2 di Lucio Fulci è uno degli horror con morti viventi più apprezzato a livello internazionale, e la magnifica maschera di Halloween che vi proponiamo, uno zombie con vermi che fuoriescono dal bulbo oculare utilizzato per la locandina del film, è stata realizzata studiando le immagini del film e riproponendo il make-up originale (un applauso per la dentatura).





Pennywise / IT

Il prossimo 19 ottobre l'horror IT approda nei cinema italiani e non vediamo l'ora di scoprire il nuovo Pennywise. Nell'attesa vi proponiamo una maschera di Halloween che ripropone il Pennywise originale protagonsita della miniserie tv anni '90 interpretato da un memorabile Tim Curry.





Lo squalo

Lo squalo è un classico immarcescibile e questa maschera di Halloween che andiamo a proporvi è tra le più bizzarre e al contempo originali mai realizzate. Chi mai avrebbe pensato di poter impersonare il famigerato squalo del film di Spielberg con tanto di fauci spalancate?





Mostro della cassa / Creepshow

Per chi come noi ha un debole per il film Creepshow di George Romero ecco una maschera di Halloween dedicata all'episodio del film intitolato "La cassa". la maschera che vi porponiamo ritrae il vorace mostro scimmiesco rinvenuto all'interno di una misteriosa cassa di legno risalente al 1834, nascosta nel sottoscala del seminterrato di un college. La maschera realizzata su licenza ufficiale è ricca di dettagli e molto fedele all'originale.





Sam / La vendetta di Halloween

La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat) vede protagonista Sam, uno gnomo maligno con la testa a forma di zucca (coperta da un sacchetto) che la Notte di Halloween si mescola tra i bambini e bussa alle porte delle case per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto". La maschera di Halloween che vi proniamo ritrae Sam senza il sacco sulla testa, ma è disponibile anche una versione con sacco che trovate nella galleria fotografica che apre l'articolo.





Il Creeper / Jeepers Creepers

E' finalmente uscito negli States Jeepers Creepers 3 e in attesa di poterlo vedere in Italia, molto probabilmente direttamente in home-video, vi proponiamo una maschera di Halloween che ritrae il Creeper, un demone che si risveglia ogni ventitreesima primavera per un banchetto di sangue a base di carne umana che dura ventitré giorni. Naturalmente d'obbligo indossare con la maschera il cappellaccio d'ordinanza acquistabile separatamente.





Zio Creepy / Creepshow

Zio Tibia è un personaggio horror che presentava negli anni '80 e '90 il programma "Zio Tibia Picture Show" dedicato a film e serie tv horror. Lo Zio Tibia è la versione italiana dell'americano Uncle Creepy apparso anche nell'antologia horror Creepshow. E' proprio ispirata a Zio Creepy la maschera di Halloween che andiamo a proporvi che rappresenta un irrestibile mix di racccapriccio e nostalgia.





Leatherface / Non aprite quella porta (1974)

Recentemente il serial killer Leatherface ha avuto un nuovo prequel che il sottoscritto ha trovato imbarazzante e poco rispettoso di quella che è una delle icone horror più popolari di sempre. Cercando di rimuovere quel pessimo film abbiamo ripescato una maschera di Halloween che riproduce il primo "Faccia di cuoio", quello del film Non aprite quella porta originale datato 1974, interpretato dal compianto Gunnar Hansen con tanto di rossetto. Nella galleria fotografica che apre l'articolo trovate anche una versione alternativa della maschera di pelle umana (senza trucco).





Dr. Decker / Cabal

Chiudiamo la nostra classifica con Cabal aka Nightbreed, quello che consideriamo un cult mancato. Clive Barker adatta un suo racconto che narra di Midian una città poplata da una comunità di mostri. La maschera di Halloween che vi proponiamo è davvero inquitante e ritrae la maschera utilizzata dallo psichiatra / serial killer Dr. Decker interpretato dal regista David Cronenberg. Nella galleria fotografica trovate una maschera alternativa, quella del mostro con trecce Peloquin (Oliver Parker) ritratto nella locandina del film.